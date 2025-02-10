通學環境抽樣檢測全不合格 民團偕立委促國土署檢討

立委林月琴召開「學區環境改善全數不及格 民團呼籲3大面向不可缺通學環境調查」記者會。（記者陳逸寬攝）

2025/02/10 12:29

〔記者謝君臨／台北報導〕開學在即，靖娟基金會、民進黨立委林月琴今（10）日聯合9個交通改革團體共同舉辦記者會，指政府已投入近48億元改善校園周邊，但基金會去年底針對六都進行抽樣，實地檢核19所學校完工的通學環境，結果全數不及格，平均分數僅33.79分，呼籲國土署等相關單位全面檢討政策內容，聽取民團專業意見。

為改善行人交通安全，國土署於去年起推動永續提升人行安全計畫，並編列近48億元經費，預計完成改善320間全台校園周邊環境。迄今為止，已改善完工209所校園，並花費近22億元經費。

請繼續往下閱讀...

但，靖娟基金會於去年12月針對六都進行抽樣，並與交通改革團體討論檢核內容，同時共同實地檢核19所學校完工的通學環境，檢核結果顯示全數不及格。分數最低的校園為台南日新國小（16分），其次為台中瑞穗國小（20分）與新北重慶國小（22分），清楚反映出六都通學環境在改善工程後，仍存在諸多風險。

基金會指出，整體不合格項目分別為：離開校地的通學路上仍無人行道、行人穿越道兩側視線常被遮蔽，及車道過寬現象。此外，通學區與行穿線的預告標誌及設置也狀況不佳。不僅讓用路人無法及時判斷路況及看見行人，對於國小學童來說更是一大危機！顯見目前的改善狀況仍有很大的進步空間。

對此，林月琴呼籲，國土署應檢討計畫執行的盲點，明確定義理想通學環境，並重新調整收案審查、執行檢核與竣工驗收等標準，詳列具體的改善項目與應設置設施，讓錢真正用在保障弱勢用路人的刀口上。

靖娟基金會執行長許雅荏表示，少子化問題日益嚴峻，但兒童交通事故問題仍未改善。根據道安平台數據，去年1至11月已有1233名兒童發生行人交通事故，凸顯通學安全的迫切性。建議從道路基礎工程著手，將校地周遭縮減車道、增加人行空間與照明、外推行人道，及加強車輛減速設施，改善行人與車輛視線，以提升安全性。

此外，為保障學童通學安全，與會者也提出加強3項呼籲。首先是步行空間不中斷，確保校地周圍與通學路的步行空間連續性。其次是加強通學區與行穿線的照明與能見度，提升兒童夜間的通行安全。最後則是在通學環境改善政策中，納入民間交通安全專業團體的意見，從更多角度審視工程設計與規劃的不足之處。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法