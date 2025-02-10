澎湖冰花產業升級 加工果汁（凍）可經濟量產

澎湖東北季風鹽害，帶給冰花適合生存環境。（澎湖縣農漁局提供）

2025/02/10 12:36

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕冰花原本是昂貴的舶來品，引進澎湖種植成功後，搖身一變成為平民美食佳餚，澎湖縣政府農漁局與衛生局攜手合作，今年1月成功向衛生福利部爭取核准，將澎湖冰花以果汁機攪打成果汁飲品或製成果凍等方式作為食品原料使用，進一步提升澎湖冰花的附加價值，嘉惠農民。

澎湖冰花已成為特色農業產業，初引進時衛福部食藥署對其可食用性存疑。澎湖縣政府農漁局聯合農業部及財團法人農業科技研究院，歷經2年努力，於2023年5月成功推動澎湖冰花納入可鮮食或以傳統蔬菜料理方式供食的範疇，邁出關鍵一步，後續為推展澎湖冰花產業多元管道銷售，進一步成功通過可經濟量產加工果汁（凍），為澎湖冰花產業升級。

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農漁局表示，自2016年起引進澎湖後，補助農民購置農業資材、搭設溫網室種植、定期進行農藥殘留抽驗、配合大型活動辦理試吃及展售及媒合銷售通路，輔導冰花推廣協會產學合作，由2016年最初種植面積0.78公頃、產量6693公斤，至2024年已成長到面積2.47公頃、產量30519公斤，產值超過1300萬元。

農漁局指出，為推動澎湖冰花產業的多元銷售管道，透過加工方式創造高經濟價值商品，特別與衛生局合作，成功向衛福部食藥署爭取核准，將澎湖冰花以果汁機攪打後加入其他果汁製成飲品，或結合果凍配方製成果凍等形式供食。這項創新延長了冰花的保存期限，使產品在非產季也能持續銷售，進一步挖掘潛在的高產值市場。

澎湖冰花產值，每年已達1300萬元。（澎湖縣農漁局提供）

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