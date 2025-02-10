56年磚造平房群無震損 34戶南水分署宿舍修繕供災民暫住

南水分署舊宿舍雖是56年的磚造平房，但震後無恙，市府展開清理、修繕，進行災民安置。（記者吳俊鋒攝）

2025/02/10 12:11

〔記者吳俊鋒／台南報導〕0121地震後，台南楠西大規模的建物嚴重受損，居民有家歸不得，水利署南區水資源分署的舊宿舍，雖然已是完工56年的磚造平房群，但結構都無恙，34戶可供利用，市府結合國軍，全力清理、修繕，讓受災戶暫住。

舊宿舍就在楠西區的水庫路，目前已有2間完成清理後的粉刷、修繕，可立刻安置災民，市長黃偉哲今天視察，感謝工務局與國軍弟兄的努力，他希望1個月之內，34戶都可入住。

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黃偉哲表示，預計在今日趕完所有屋內雜物的清理，接續由工務局進行粉刷，以及壁面或天花板的修繕，馬桶、洗手台也會更新，讓災民可以舒適入住。

黃偉哲提到，南水分署舊宿舍都以2、3房的格局為主，適合受災戶全家入住，至於獨居的長輩，會再全力進行妥善的安排。

黃偉哲指出，楠西災民有的以栽種芒果為生，進入農忙期，暫時安置處所不能太遠，南水分署的舊宿舍，位置很適當，可讓鄉親在相對安全的環境中得到休息與庇護，上週三會勘後，立刻展開清理工作，可陸續入住，展現市府團隊的效率。

今天的視察行程，副市長葉澤山與議員黃肇輝等人都到場，陪同黃偉哲前往南水分署舊宿舍了解修繕狀況，並至曾文青年活動中心，感謝慈濟志工團隊進駐，協助災後重建。

慈濟已投入逾2400人次，提供超過1.2萬份熱食，發出2000份以上的安心祝福禮，尤其地震發生後，各地修繕志工團隊陸續抵達台南，為楠西區受損屋舍健檢，協助修繕。

慈濟針對「未貼單」，但有部份損壞的房子，將召集全台各縣市具建築、水電專長的志工，協助修繕，黃偉哲認為這大幅減輕了市府災後重建的壓力。

目前慈濟認養楠西里14鄰，為災民進行第二階段的「安身」服務，初步通報協助修繕351戶，但仍會再進行家訪，了解實際情況後，展開後續作業。

黃偉哲強調，市府會持續與中央、各民間公會、組織密切合作，加快災後重建工作，並根據實際的需求調整各項措施。

黃偉哲重申，未來也將在中央政府的支持下，繼續開放各項申請管道，積極提供所需的各類援助與補助，同時呼籲社會大眾持續關注復建工作，並希望藉由全體市民、企業，以及慈善機構的支持，讓受災區能夠迅速恢復生機。

市府災害防救辦公室主任王雅禾說，嘉義大埔地震造成台南楠西、玉井嚴重受損，黃偉哲第一時間指示所屬執政團隊啟動應變機制，迅速協助居民撤離，並設立臨時收容處所，確保鄉親能得到庇護，度過最艱難的時期。

南水分署舊宿舍有的已完成粉刷、修繕，馬桶、洗手台也更新，市長黃偉哲視察。（記者吳俊鋒攝）

南水分署舊宿舍有的已完成粉刷、修繕，馬桶、洗手台也更新，市長黃偉哲視察。（記者吳俊鋒攝）

國軍弟兄協助市府清理南水分署舊宿舍屋內的雜物，以利後續的粉刷、修繕。（記者吳俊鋒攝）

國軍弟兄協助市府清理南水分署舊宿舍屋內的雜物，以利後續的粉刷、修繕。（記者吳俊鋒攝）

全國各地的慈濟志工集結在曾文青年活動中心，投入災後復建，市長黃偉哲專程到場感謝。（記者吳俊鋒攝）

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