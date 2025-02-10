釣魚釣到海馬 釣客直呼幸運立即放生

澎湖釣客白沙潮間帶垂釣，意外釣獲海馬。（林裕崇提供）

2025/02/10 12:07

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連日來天寒地凍，澎湖海邊還未出現凍死魚，因此部分民眾還是到港邊釣魚，林姓民眾昨（9日）在白沙鄉潮間帶淺水區釣臭肚魚時，意外釣獲1尾海馬，雖然無法食用，但可愛造型直呼幸運，拍照留念後立即放生，享受剎那永恆的小確幸。

林姓釣客是在白沙赤崁碼頭附近潮間帶，用蝦肉做餌料，主要目標漁獲是臭肚魚，卻意外釣獲到海馬。澎湖漁業生物研究中心表示，海馬非群體生物，通常依附藻類漂流，罕見被釣獲，研判可能是遭到誤鈎，並非是正常釣獲，釣客立即將海馬放生，只留下照片的行為，顯示澎湖海洋保育觀念已深入民心。

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根據文獻記載，海馬是海龍目海龍科海馬屬所有條鰭魚的統稱。是一種小型海洋生物，身長5-15公分。因頭部彎曲與體近直角形似馬頭而得名。在希臘神話中，海馬被視作為海神的坐騎。全球約有50種，大多數主要在大西洋西部和西太平洋近岸淺水海域出沒。海馬是海洋魚類中唯一一類雄性育幼袋呈現完全封閉袋狀結構的類群。

在中醫學中，海馬作為藥材和補品，用來治療哮喘和陽痿，其主要出口國是泰國、印度、菲律賓、越南和墨西哥，中國是最大的乾海馬市場。中醫學認為海馬味甘、鹹，性溫。歸腎經、肝經，功效則包括補腎壯陽，散結消腫。

意外釣獲海馬活力滿檔，立即放生。（林裕崇提供）

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