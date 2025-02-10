兒盟調查中學霸凌發生率下降至10.2％ 友善環境助受害者復原

兒盟去年底針對全台超過1.6萬名國高中生網路問卷調查，發現校園霸凌事件中，以語言霸凌最多，關係霸凌居次。（兒盟提供）

2025/02/10 12:23

〔記者楊媛婷／台北報導〕隨社會愈趨重視校園霸凌，兒盟去年底針對全台超過1.6萬名國高中生網路問卷調查發現，校園霸凌發生率為10.2%，較前年下降，但校園霸凌事件中，以語言霸凌最多，關係霸凌居次，雖霸凌有緩減，但受霸凌影響的學生，發生睡眠問題的比例從19.5%增至30.1%，近4分之1受害學生曾有自殘意圖。

校園霸凌常讓受害學生飽受身心折磨與傷害，兒盟調查發現近一年內有10.2%的國高中生曾遭遇校園霸凌，發生率較2023年的15.1%下降近3成，但霸凌問題仍不容忽視，其中以言語霸凌最常見，占64.9%，關係霸凌則占24.5%，另若以霸凌最嚴重10分評分，有12.8%的學生對於國內校園霸凌評分為滿分10分，認為校園霸凌問題仍嚴峻，另遭遇霸凌的學生通常會受到2到3種負面影響，有53.1%感到被孤立，48.6%自尊心受損，44.8%感到無助，30.1%的學生因此失眠或睡眠品質不佳，22.5%曾意圖自殺或自殘。

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兒盟進一步指出，有童年創傷經驗如父母離異、過世，曾遭語言暴力、身體虐待或性侵的學生，容易是校園霸凌的受害者與加害者，比例都高於創傷經驗少者，兒盟指出，要解決校園霸凌的關鍵，在於理解並回應曾受創的孩子，若校園可提供創傷知情環境與資源，也就是針對受害者提供友善、安全與支持的互動與空間氛圍，還有提供各種輔導、培訓等支持工具，避免受害者引發創傷反應並幫助復原。

兒盟表示，數據指出，在創傷知情環境分數較高的校園，學生被霸凌的比例僅6.6%，相較環境分數較低的校園的24.3%，相差近4倍，另身處創傷知情校園的學生，復原力平均分數達28分（含資源28.1分及環境28分），而在創傷知情資源或環境不足的校園僅為22.6及24.3分；校園創傷知情資源的充足程度也顯著影響霸凌發生率，分數較高的校園被霸凌比例為9.6%，遠低於資源匱乏校園的25.4%。

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