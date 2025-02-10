最美麗的全家福 屏東婚攝團隊半年義務為近50植物人家庭圓夢

潘美君婚攝團隊今天為阿鴻一家人拍全家福。（記者羅欣貞攝）

2025/02/10 11:56

〔記者羅欣貞／屏東報導〕拍攝全家福對大部分的家庭來說也許是日常，但對植物人家庭而言卻是困難重重；「從來都沒有想過我們全家人還可以一起拍美美的照片！」，創世基金會屏東院去年（2024年）展開「圓夢計畫」，獲得屏東在地經營約10年的婚紗攝影公司支持，用半年的時間陸續為40多個植物人家庭留下美麗的全家福照。

今天（10日）婚紗公司老闆潘美君再度帶領夥伴到創世屏東院，依照新入住個案「阿鴻」的家庭需求，為他換穿排灣族服，設計佈置拍攝場景，按下快門的那刻，那一抹逝去的時光就顯現在照片上了。

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潘美君是透過臉書得知植物人圓夢計畫，獲團隊攝影師與造型師力挺，立即協助拍攝，本來只拍1個家庭，因認同創世服務理念，陸續擴及46個，今天則完成第47個家庭的全家福。

潘美君說，看似是團隊協助創世植物人家庭圓夢，「但事實是植物人改變了我們的企業文化」，同仁與客戶互動增加包容與溫度，珍惜每一個幫助別人的機會，學會感恩不抱怨。日後，只要創世屏東院需要，圓夢計畫就會持續進行。

現年43歲的阿鴻，離婚育有一女，去年5月因腦出血成為植物人，已退休的7旬父親不得不承擔照顧重責，然而微薄的退休金難以負擔龐大的醫療費用及生活開銷，一家生活陷入困頓。經轉介於去年底入住創世屏東院，不僅舒緩家庭壓力，讓生活得以回歸正軌，也有機會拍攝全家福照片，阿鴻父親說，今天和阿鴻母親、阿鴻姑姑、阿鴻的女兒從春日鄉趕來拍全家福，「真的很開心也感動有這樣的機會，上次拍全家福應該是現年14歲孫女出生之前的事了！」。

創世屏東院長林艾樺表示，目前屏東院安養55位清寒植物人，每年需尋找100位「守護天使」，協助植物人尿布經費，盼社會大眾支持，讓關懷持續不斷。

創世屏東院去年開始展開「圓夢計畫」，獲得蜜朵拉新概念婚紗支持，今天為阿鴻一家人拍全家福。（記者羅欣貞攝）

為植物人家庭拍下的全家福，也掛在院內的全家福照片牆上，創世屏東院長林艾樺（左）十分感謝婚攝公司老闆潘美君（右）的無私協助。（記者羅欣貞攝）

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