澎湖縣務會議 表揚績優單位

澎湖縣政府工務處去年評比優異，處長林文藻獲得頒獎。（澎湖縣政府提供）

2025/02/10 11:54

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣務會議今（10日）表揚在「身心障礙者職業重建服務業務評鑑」、「國民健康署健康職場認證」、「低碳永續家園平等推動計畫」、「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」等表現績優的單位，以及協助維護澎湖海洋環境的機構，肯定各單位的努力與貢獻。

陳光復表示，城市的進步仰賴縣府與各單位及民間力量的共同努力。透過跨單位合作，為有意願投入職場的身心障礙者提供諮詢、職能評估及資源媒合，使其順利就業，進而提升社會整體勞動力。

請繼續往下閱讀...

澎湖縣政府主辦身心障礙者職業重建服務業務評鑑：職業輔導評量服務優等：澎湖縣私立財團法人天主教澎湖教區附設惠民啟智中心；庇護性就業服務甲等：社團法人澎湖縣照顧服務協會附設魔豆小舖庇護工廠。

國民健康署健康職場認證：健康啟動標章:台灣電力股份有限公司澎湖區營業處、臺灣土地銀行股份有限公司澎湖分公司、合作金庫商業銀行股份有限公司澎湖分行、澎湖縣後備指揮部、澎防部步兵營、柏文健康事業股份有限公司馬公分公司。健康促進標章：台灣中油股份有限公司油品行銷事業部澎湖營業處、衛生福利部澎湖醫院、海軍馬公後勤支援指揮部、澎湖防衛指揮部野戰混合砲兵營、陸軍第一地區支援指揮部彈藥庫、澎湖防衛指揮部戰車營建管中心。

台灣中油股份有限公司油品行銷事業部澎湖營業處協助縣府處理岸際不明油桶，維護澎湖的海洋環境。低碳永續家園平等推動計畫：銀級：朝陽里、銅級：五德里、西文里、東文里、案山里。澎湖縣政府工務處榮獲內政部「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」:縣市型甲組-考評總成績甲等、街廓考評第2名、交通工程第1名。

中油澎湖區營業處整頓海洋有功，獲縣長陳光復頒獎表揚。（澎湖縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法