台鐵限量售Team TAIWAN便當盒 合購I LOVE TAIWAN款有優惠

台鐵公司與觀光署參山國家風景區管理處聯名推出限量「Team TAIWAN」圓形不鏽鋼便當盒。（台鐵公司提供）

2025/02/10 10:28

〔記者蔡昀容／台北報導〕配合2025台灣燈會棒球設計元素，台鐵公司與觀光署參山國家風景區管理處聯名推出限量「Team TAIWAN」圓形不鏽鋼便當盒，印有圓弧棒球凸印，燈會期間可以優惠價合購「I LOVE TAIWAN」圓形不鏽鋼便當盒。

今年台灣燈會2月12日至23日在桃園舉辦，燈會彩繪列車主視覺以棒球元素為設計。台鐵公司表示，衍生這項設計，與參山處聯名推出「Team TAIWAN」圓形不鏽鋼便當盒，圓弧棒球打凸鋼模搭配圓弧形盒身，展現棒球意象。

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「Team TAIWAN」圓形不鏽鋼便當盒420元，限量500個；「I LOVE TAIWAN」圓形不鏽鋼便當盒399元，限量300個；兩個合購價650元。

台鐵公司表示，第一波2月12日至23日燈會期間，Team TAIWAN、I LOVE TAIWAN、合購組合每人各限購5組；第二波為2月28日後，無限購數量，但不販售合購組合。

另外，為配合平溪天燈節活動，台鐵多以支線主力DR1000型柴油客車接駁旅客，台鐵並同步於2月12日起推出限量「DR1000不鏽鋼雙層便當空盒」，分為「304材質圓形」及「316材質方形」2款，於公司全通路門市及網路商店銷售，旅客可以銅板價加購限量平溪深澳線提袋，將燈節回憶打包帶回家。

參加平溪天燈節活動的民眾，於台鐵夢工場台北旗艦店、松山店及南港店購買1組DR1000鋼盒及提袋合購組，即贈2025年台鐵月曆1本，市價250元，各店數量有限，送完為止。

台灣燈會期間可以優惠價合購「Team TAIWAN」圓形不鏽鋼便當盒及「I LOVE TAIWAN」圓形不鏽鋼便當盒（見圖）。（台鐵公司提供）

配合平溪天燈節活動，台鐵推出DR1000不鏽鋼雙層便當空盒，分為「304材質圓形」及「316材質方形（見圖）」2款，旅客可加購限量平溪深澳線提袋，將燈節回憶打包帶回家。（台鐵公司提供）

配合平溪天燈節活動，台鐵推出DR1000不鏽鋼雙層便當空盒，分為「304材質圓形（見圖）」及「316材質方形」2款，旅客可加購限量平溪深澳線提袋，將燈節回憶打包帶回家。（台鐵公司提供）

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