逛「台灣燈會」隨手回收小提燈電池、寶特瓶 可兌換好禮、儲值金

遊客可至智慧回收機回收寶特瓶、1-4號電池、鋁罐等回收物。（環保局提供）

2025/02/10 10:31

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕「2025台灣燈會」發送蹓蹓蛇小提燈，以及紀念版寶可夢小提燈，領取民眾大排長龍，桃園市環保局表示，12日至23日燈會期間，同步辦理小提燈電池回收換好禮、智慧回收機回饋儲值金活動，鼓勵民眾回收小提燈電池及逛展餘下的寶特瓶等可回收物品。

環保局表示，燈會期間辦理2項回收活動，提燈電池回收換好禮在燈會正式營運期間，只要收集小提燈的2顆電池（鈕扣型）至燈會服務台（i3、i11、i15及i18）或桃園市12區清潔隊即可兌換好禮，每日數量有限，送完為止；智慧回收機回饋儲值金則可至指定地點（市集1、市集2、市集3），將寶特瓶（PET材質、容量330~2000mL規格）、電池（1-4號、9V規格）及鋁罐（不壓扁且容量200~1000mL規格）等回收物投入智慧回收機，每5個回饋金儲值1元至一卡通，或可下載「碳竹雞APP」，回收1個換10點數，可與合作店家兌換折價商品。

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環保局表示，燈會現場除有絢爛燈展供民眾觀賞，展場周遭亦設有4個市集近300攤商，販售各式餐飲及文創商品，環保局也在燈會期間進行市集攤商巡查，以確保市集均有依「桃園市低碳活動指引」作業，減少免洗餐具、1次用飲料杯等1次性用品使用，並鼓勵遊客在開心逛燈會同時，一起動手參與垃圾減量及資源回收。

遊客可至智慧回收機回收寶特瓶、1-4號電池、鋁罐等回收物。（環保局提供）

台灣燈會小提燈電池、智慧回收機位置。（環保局提供）

台灣燈會小提燈電池、智慧回收機位置。（環保局提供）

台灣燈會小提燈電池、智慧回收機位置。（環保局提供）

台灣燈會小提燈電池、智慧回收機位置。（環保局提供）

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