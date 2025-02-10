澎湖赤崁元宵樂 龍德宮皮卡車文衡聖帝殿魚蝦龜亮相

赤崁後壁宮文衡聖帝廟，推出魚蝦豐收米包龜。（記者劉禹慶攝）

2025/02/10 10:23

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕白沙赤崁是澎湖漁業重鎮，盛產丁香與紫菜，並是北海遊艇港，較其他村里相對富裕，尤其是信仰中心大赤崁龍德宮，還轄管澎湖北海最大無人島姑婆嶼紫菜採集權，今年元宵推出海力士皮卡車為摸彩首獎；另一間赤崁文衡聖帝殿推出38000斤米龜，上面滿滿魚蝦蟹，顯示赤崁漁業特色。

今年大赤崁龍德宮元宵活動，延續前2年推出刮刮卡及摸彩券模式，雖然較其他廟宇晚推出，但銷售狀況依舊火熱，尤其是金首獎為造價近180萬的海力士皮卡車，並號稱人人有獎，吸引不少民眾及信徒前往購買，刮刮卡1張350元、3張1000元，通通有獎，買越多賺越多，凡購買1張刮刮卡就免費贈送1張金首獎摸彩券。

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另外，今年刮刮卡還有特別再加碼贈送活動：單次購買60張刮刮卡，贈送大赤崁龍德宮訂製3吋金牌乙面、單次購買120張刮刮卡，送大赤崁龍德宮訂製6吋金牌乙面、單次購買300張刮刮卡送大赤崁龍德宮帥旗+金牌乙組！

至於赤崁（後壁宮）文衡聖帝殿，今年元宵在廟前堆砌一隻重逾3萬8000斤的米包龜，僅次於湖西龍門觀音宮4萬7000斤，為全澎湖第2重米包龜。

赤崁後壁宮文衡聖帝殿和主廟龍德宮，同屬赤崁村民的宗教信仰中心，因擁有神蹟、平日除香火不斷外、每年元宵為帶動人潮皆舉辦多元活動應景、並連續2年在宮前堆疊一隻九層塔平安米龜增添上元節的熱鬧氣氛！今年雖不是九層龜造型，但上面鋪滿魚蝦，象徵豐收意義。

大赤崁龍德宮金首獎，推出海力士皮卡車。（記者劉禹慶攝）

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