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    植保無人機吸睛！屏東熱帶博覽會閉幕 每月將有特色展

    大型植保無人機示範噴灑藥劑，吸引大家目光。（記者葉永騫攝）

    大型植保無人機示範噴灑藥劑，吸引大家目光。（記者葉永騫攝）

    2025/02/09 18:51

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東熱帶博覽會今天閉幕，植保無人機在空中表演，吸引了大家的目光，短短15天共吸引了超過80萬人次參觀。屏東縣副縣長黃國榮表示，熱博閉幕後彩稻、瓜果長廊、花卉等設施會保留，搭配屏東農業物產館的各項展覽活動繼續開館，每月舉辦主題活動及市集，成為常態性的展覽場域，吸引更多人來參觀。

    屏東熱帶博覽會今天閉幕，大型的植保無人機示範在空中噴灑藥劑、水等功能，強調未來的農業與科技結合，大幅減少人力成本及效能，讓現場的觀眾耳目一新，也展現熱博正在轉型，屏東的農業正在提升。

    副縣長黃國榮表示，屏東熱博閉幕後，5公頃的地區，包括彩稻田、瓜果長廊、花卉等都會留下來，結合農業物產館舉辦相關的展覽，成為常態性的參觀地點，並在2月19日重新開幕開放，農業處每個月有不同的主題和展覽，例如蘭花展、熱帶魚展，並且舉辦市集來吸引人潮，加上農業產業園區今年6月完成公共設施，接著廠商會開始蓋廠，讓屏東的農業從種植生產到加工及科技研發成為一條鍊的產業經濟，大幅提升屏東的農業科技水準。

    屏東熱帶博覽會閉幕，不少人前來參觀。（記者葉永騫攝）

    屏東熱帶博覽會閉幕，不少人前來參觀。（記者葉永騫攝）

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