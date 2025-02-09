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    基隆「客家天穿日」登海洋廣場 園遊會傳承客家文化

    「客家天穿日」由日本「和太鼓」熊組迎賓揭開序幕，精采表演吸引眾人目光。（基隆市政府提供）

    「客家天穿日」由日本「和太鼓」熊組迎賓揭開序幕，精采表演吸引眾人目光。（基隆市政府提供）

    2025/02/09 18:21

    〔記者陳奕劭／基隆報導〕基隆市「客家天穿日」活動暨新春團拜今天（9日）在海洋廣場登場，以園遊會型態安排客家文化導覽、傳統美食體驗、客語闖關活動，讓小朋友學習客語，增加對客家文化的認識，發揚客家獨特的傳統與民俗文化。

    基隆市政府表示，「天穿日」是客家傳統節慶，相傳舊時天空裂出大洞，女媧憐憫生民，於是煉石補天，為人間免去災苦，人民為感念女媧舉行「天穿日」，這天除熱鬧非凡的娛樂外，更有許多特殊的祭拜傳統，適合各族群體驗特色的客家文化。

    基市府介紹，今天「客家天穿日」由日本「和太鼓」熊組迎賓揭開序幕，現場安排客家文化導覽、傳統美食體驗、藝文表演、客語闖關，讓小朋友遊戲中學習客語，增加對客家文化的認識，其中手作醃製黃豆醬蘿蔔與牛汶水DIY，讓參加者不只體驗客家美食的魅力，更能品嚐親手製作的風味。

    謝國樑表示，「天穿日」是客家最重要的傳統節日，感謝所有客家團體不遺餘力推廣民俗文，新的一年市府也會繼續努力，與各個團體合作發揚多元文化，也叮囑大家寒流來襲時做好保暖。

    民眾參加客家天穿日，發揚客家獨特的傳統與民俗文化。（基隆市政府提供）

    民眾參加客家天穿日，發揚客家獨特的傳統與民俗文化。（基隆市政府提供）

    基隆市「客家天穿日」今天登場，希望透過園遊會活動傳承客家文化。（基隆市政府提供）

    基隆市「客家天穿日」今天登場，希望透過園遊會活動傳承客家文化。（基隆市政府提供）

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