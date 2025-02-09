單日20萬人爭睹吉伊卡哇 逾450萬人到訪高雄冬日遊樂園

吉伊卡哇探班小八貓。（高市府提供）

2025/02/09 18:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕吉伊卡哇今漫「游」高雄港灣並探班小八貓跟兔兔 ，吸引逾20萬人現場陪伴；高市觀光局統計3位小可愛駐點高雄兩週以來，累計超過450萬人次到訪。

2025Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園第二週活動邁入高峰，除了在18號碼頭發放「吉伊卡哇」小提燈引爆排隊人潮，今更安排吉伊卡哇1日限定漫游高雄港灣，吸引大批民眾圍觀。

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游港行程由雄棧二號領航，吉伊卡哇與尾隨的文化遊艇、嘉信遊艇及重帆自珊瑚礁群游出，陸續行經高雄流行音樂中心高低塔、十六號碼頭、高雄旅運中心、棧庫群（七號碼頭）、香蕉碼頭至棧貳庫，最後再回到珊瑚礁群；除慰勞吉伊卡哇辛勞，也順道探班高低塔前的小八貓與兔兔，看看兩位小可愛有沒有認真上班。

吉伊卡哇漫遊期間，沿岸滿滿人潮、拿起手機或相機捕捉可愛畫面；高雄市長陳其邁更特別遞上民眾的祈福卡及平安御首，祝福航行順利、旅途愉快。

觀光局統計，今天約有20萬人陪伴吉伊卡哇出遊，冬日遊樂園兩週來累計吸引超過450萬人潮；接續將邀請民眾與「吉伊卡哇」鬧元宵，2月12日至15日，青年局將於大港橋辦理「吉刻就圓」活動，兒童寫生暨著色畫比賽將於活動最後兩天於旅運中心一樓B區展出。

重頭戲2月16日閉幕，將邀高雄管樂團以卡通動漫組曲演奏歡送「吉伊卡哇」三隻小可愛，更多資訊可上高雄旅遊網或活動官網。

吉伊卡哇探班兔兔。（高市府提供）

吉伊卡哇與小八貓、兔兔駐點高雄兩週，吸引超過450萬人潮探訪。（高市府提供）

吉伊卡哇漫游高雄港灣，吸引20萬人陪伴。（高市府提供）

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