澎湖天寒地凍 成功橋下搶救海龜大作戰

呂明鴻在成功海域發現活體海龜。（呂明鴻提供）

2025/02/09 19:16

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連日來寒流來襲，澎湖出現11度低溫，加上東北季風肆虐，國天氣冷嗖嗖，民眾呂明鴻今（9）日通報成功橋岸際發現活體海龜，送往沙港安檢所，並通報澎湖縣政府農漁局及海洋保育署澎湖保育站，確定品種是綠蠵龜，緊急送往澎湖漁業生物研究中心安置搶救。

今日上午9時20分，呂明鴻在成功橋岸際，發現一隻海龜趴在沙灘上一動也不動，剛開始以為死了，但畢竟是生命一條，觀察頭部，還有四肢、龜殼都還完好，應該是剛上來的，因此用一隻小木棍輕輕觸動龜殼，發現海龜眼睛眨了一下，確定還活著，只不過身體非常虛弱。

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呂明鴻趕快開車將海龜送到附近的安檢所，由於海龜活動力不佳，由岸巡人員將其帶往沙港安檢所成功執檢站安置。安檢人員立即提供溫熱水，澆其龜腹龜背，並通報所長過來，放入桶內用毛巾先保暖，再通報澎湖縣政府農漁局相關單位派員。保育站林宜柔巡查員及農漁局張瀞心約僱人員上午10時許將海龜運往收容中心，確定品種為綠蠵龜（長：39公分、寬37公分）。

呂明鴻表示，今日上午9時許，在成功橋岸際巡視失溫凍傷魚，意外發現有某物體遭拍打上岸，以為是一條大魚，走近看竟然是一隻海龜，該海域去年也曾救援一隻只有巴掌大的活體小綠纗龜，這是2年來救下的第4隻海龜，從祖父級到幼仔不等。

澎湖沙港安檢所人員，將海龜用水桶裝置送往收容中心。（民眾提供）

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