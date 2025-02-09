新票價有漏洞？ 台鐵：異級票來回價一致「一車到底價較優」

台鐵公司說明，同樣區間的車票，依照遞遠遞減原則，「一班到底」會比「分段購票」價優；異級票則是不同等級列車分開計費，來回票價都一樣。（記者蔡昀容攝）

2025/02/09 17:20

〔記者蔡昀容／台北報導〕台鐵公司董事會日前通過票價調漲方案，但民眾質疑新票價計算有Bug（漏洞），同級列車行駛同樣距離的車票，「分段購買」將貴於「一車到底」，異級票來回票價也可能不同。台鐵說明，民眾自行分段購票視為不同搭乘行為，依照遞遠遞減原則，「一車到底」票價確實較優；異級票則是不同等級列車分開計費，去回程價格都一樣，沒有Bug。

台鐵票價凍漲30年，為使票價正常化，日前提出票價調漲方案，5日獲董事會同意通過，接下來報交通部費率審議委員會，獲委員會通過後，再呈報行政院核定。

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按照台鐵規劃，新費率調漲為區間車2.18元、莒光2.61元、自強3.39元；搭乘里程0至50公里採上述費率計費，50.1至100公里採88折費率計算，100.1至200公里採83折費率，200.1至300公里採7折費率，300.1公里以上採65折費率，形成「距離越遠、漲幅越小」的效果。

以台北至新左營自強號試算，總里程363公里，前50公里169.5元（3.39元乘以50公里）、50.1至100公里149元（3.39元打88折後再乘以50公里）、100.1至200公里281元（3.39元打83折再乘以100公里，以此類推）、200.1至300公里237元、300.1至363公里138.6元，總計約975元。

但民眾質疑，新票價「分段購買」較「一車到底」貴。舉例來說，自強號台中至台北501元、台北至花蓮583元，總票價為1084元，比一車到底、直接買台中至花蓮967元貴117元。

將區間及對號列車打在同一張車票的異級票，民眾指出，對號在前段還是後段，適用折數里程區間不同，導致來回票價不同。以台南到花蓮為例，若買異級票，台南至高雄搭區間車、高雄至花蓮搭自強號，台南到花蓮是907元，花蓮到台南是926元。

對此，台鐵副總劉雙火說明，「一車到底」的票上里程較長，按照「遞遠遞減」原則，價格自然比「分段購買」的總合還優；此外，旅客下車後再轉乘其他列車，等於是不同乘車行為，系統難以辨識是同一人，民眾自行分段購買車票，里程無法合計計費。

劉雙火補充，民眾購票時，若無法「一座到底」，系統會自動媒合同列車的其他位置，票價不受影響。例如，民眾購買台北至花蓮車票，系統可能安排前面路段坐2車，後面路段坐3車，但票價不會因此有改變。

異級票則採「不同等級列車分開計費」，劉雙火說明，區間車里程和對號列車里程，會各自從0公里起算，同樣區間的來回價格都一樣，不會不同。目前異級票只能臨櫃購買，但配合票價調漲，台鐵將研議開放異級票訂票及取票功能。

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