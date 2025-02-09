瀕危草鴞悲歌！ 王錦蛇闖巢區獵殺3幼鳥畫面曝光

瀕危草鴞是台灣唯一在草生地棲息繁殖的留鳥，因人為開發干擾嚴重，估計全國不到500隻。（圖由南市野生動物保育學會提供）

2025/02/09 16:52

〔記者蔡文居／台南報導〕被列為瀕危的一級保育類草鴞，估計全國可能剩下不到500隻。長期在中南部地區執行草鴞巢區監測的台南市野生動物保育學會，日前監測記錄到1隻王錦蛇闖入草鴞巢區獵殺3隻草鴞幼雛，其中1隻被活吞，2隻遭絞殺，清晰的襲擊畫面曝光，十分震撼，對於發生此一悲劇，鳥友無不感到惋惜。

台南市野生動物保育學會總幹事曾翌碩表示，這處草鴞巢區位於二仁溪一帶，他們利用自動相機已監測多時，親鳥共育有4隻幼雛，已有5週大，約再3週即可離巢。本月2日下午，遭到1隻巨大的王錦蛇闖入巢區絞殺3隻幼雛，十分可惜，另1隻幼雛則幸運逃過一劫，期待牠能夠平安長大。

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草鴞為台灣特有亞種，也是瀕危的一級保育類野鳥，又名「猴面鷹」，有一張蘋果臉為其特徵，是台灣已知13種貓頭鷹中唯一在草生地棲息繁殖的留鳥。因人為開發干擾嚴重，使得草鴞成為目前台灣數量最少的貓頭鷹，估計全國的族群數不到500隻。

曾翌碩表示，該會於2021至2025草鴞巢區監測紀錄顯示，18個繁殖失敗的巢區，至少有6處是受到蛇類攻擊或干擾而中止，其他則是農耕翻土或淹水。蛇類的威脅程度隨著幼鳥體型成長而降低，在高灘地混合植群的棲地型態，巢區發生蛇隻攻擊的比例較高，白茅草生地出現次數較少，推測原因日行性大型蛇種，在禾本科草生地活動，行進軌跡和產生的噪音容易曝露，進而遭到大冠鷲等日型性猛禽捕食有關。

王錦蛇為大型蛇類，無毒，屬於攻擊性較強的蛇類，主要以老鼠、蛙類、鳥類或鳥蛋為食，成蛇體長最大可達到250至260公分，遇到驚嚇或被捕捉時，會分泌有臭味的液體，因此又稱為臭青公、臭青母。

王錦蛇闖入草鴞巢區獵殺3隻幼雛。（圖由南市野生動物保育學會提供）

每年9月至翌年4月是草鴞的繁殖期，圖為草鴞幼鳥。（圖由南市野生動物保育學會提供）

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