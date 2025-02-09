銅鑼工藝大師新莊展出近30件創作 萬金杜鵑花展遊程買1送1

萬金杜鵑花展將於月底開展。（新北農業局提供）

2025/02/09 16:40

〔記者董冠怡／新北報導〕銅鑼工藝保存者吳宗霖為新北市在地重要傳統藝師，曾從事電子與水泥工程，因緣際會愛上銅鑼的聲音，毅然決然踏上製鑼之路，如今已邁入40年，並於開春舉行「《鑼聲若響》銅鑼不再只是銅鑼─吳宗霖個展」， 3月9日前於新莊文化藝術中心藝術廳，首度展出長達9米共7面的巨型銅鑼，共計近30件銅鑼及銅雕作品，並推出明信片兌換活動。

市府文化局副局長于玟表示，吳宗霖已經市府公告認定為「銅鑼工藝」保存者，此次展出精采多元的銅製藝術，同時透過影片呈現藝師的創作過往；吳除了說自己從學習傳統製鑼到銅雕藝術創作的心路歷程，也提到近年嘗試跳脫傳統框架，期待大眾從作品展覽的銅鑼、銅雕與鑼聲中，看見工藝、品鑑藝術、感受能量。

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于玟指出，長達9公尺的巨型銅鑼「古福爾摩沙之音」，集合7面由台灣職人製作的傳統古老子弟鑼，重新調音後賦予新聲，今天開幕由十大傑出青年文化藝術類得主張逸軍領銜演出，另由「白象音造工作室」作曲家劉子齊將吳宗霖製鑼過程中經歷的「沈澱、轉念、承襲」等理念，融入其中，演繹台灣早期銅鑼產業與北管密不可分的關係。

新莊文化藝術中心補充，展覽明信片兌換有3波，第1波至今天、第2波2月10日至23日、第3波2月24日至3月9日，按讚或追蹤中心的臉書，並於指定貼文按讚，出示手機畫面給1樓服務台工作確認，即可獲得限量明信片1張，可蓋上展覽紀念章帶回家收藏，詳細資訊可至官網（https://reurl.cc/vpjQvN）查詢。

另外，萬金杜鵑花展「一起出花」2月27日開展至3月30日，今年以萬里、金山雙展場型式舉辦，也與旅行社合作推出北海岸賞萬金杜鵑1日遊程，走訪萬里觀光公園、中山溫泉公園展區、富貴角燈塔、金山老街、芝蘭公園海上觀景平台，平日每人798元、假日998元，目前買1送1，換算下來平均399元、499元，細節請上農業局網站了解。

市府農業局長諶錫輝說，萬金是杜鵑苗主要產區，萬里展區觀光公園及瑪鋉運動公園位於瑪鋉溪畔，可以漫步杜鵑廊道及欣賞杜鵑日式庭園造景；金山展區中山溫泉公園則是結合美學與藝術，展出12組杜鵑花藝作品，發展地方創生兼觀賞美麗花海。

「《鑼聲若響》銅鑼不再只是銅鑼─吳宗霖（中）個展」開幕演出。（新北文化局提供）

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