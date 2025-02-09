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    用「團體戰」創造無限可能 雲林20農民集結辦食農教育嘉年華

    雲林食農共學推廣平台集結20位在地農民於斗南舊火車站前，舉辦「2025食農教育嘉年華」，以「團體戰」打出農業無限可能。 （記者李文德攝）

    雲林食農共學推廣平台集結20位在地農民於斗南舊火車站前，舉辦「2025食農教育嘉年華」，以「團體戰」打出農業無限可能。 （記者李文德攝）

    2025/02/09 16:26

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣被譽為「農業大縣」，務農人口近半，為讓民眾了解在地農特產品，今（9日）雲林食農共學推廣平台集結20位在地農民於斗南舊火車站前，舉辦「2025食農教育嘉年華」，除展售雲林農特產外，更安排8場食農教育體驗。平台創辦人盧傳期表示，食農教育打「團體戰」更能彰顯效果，此活動未來將續辦，盼讓現代民眾了解農業有不同可能。

    雲林縣總人口約65萬，直接或間接從事農業行為工作者將近50%，根據最新數字統計，雲林縣農林漁牧總產值達936億元，位居全國第一，農業前景無可限量。

    盧傳期表示，「農業也有無限可能」，加上現在更注重作物來源追溯，因此集結20名在地農民、青農舉辦食農體驗嘉年華，除有20家特色農市集外，更有8場食農教育體驗，讓參加活動者能夠實際走入雲林，了解在地農產。

    盧傳期表示，食農體驗包含園藝盆栽、黑米飯糰製作、手沖咖啡、梅乾菜等手作共8梯次，甫開放報名就創造場場爆滿的紀錄，凸顯民眾對食農教育的重視。

    盧傳期指出，「單打獨鬥」推廣農產已不能有效將成果打進民眾市場，「團體戰」對於各項農業來說更具有相互加成作用，未來將持續舉辦活動，讓具有食農教育經驗較深的農民帶領農業新秀，以「母雞帶小雞」之姿，發揮更大效果。

    雲林食農共學推廣平台集結20位在地農民於斗南舊火車站前，舉辦「2025食農教育嘉年華」，以「團體戰」打出農業無限可能。 （記者李文德攝）

    雲林食農共學推廣平台集結20位在地農民於斗南舊火車站前，舉辦「2025食農教育嘉年華」，以「團體戰」打出農業無限可能。 （記者李文德攝）

    雲林食農共學推廣平台集結20位在地農民於斗南舊火車站前，舉辦「2025食農教育嘉年華」，以「團體戰」打出農業無限可能。 （記者李文德攝）

    雲林食農共學推廣平台集結20位在地農民於斗南舊火車站前，舉辦「2025食農教育嘉年華」，以「團體戰」打出農業無限可能。 （記者李文德攝）

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