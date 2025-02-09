13萬株綻放 士林官邸鬱金香展2/13登場

2025士林官邸鬱金香展將在2月13日登場。圖為去年花展。（公園處提供）

2025/02/09 17:07

〔記者蔡思培／台北報導〕2025士林官邸鬱金香展將在2月13日登場，今年士林官邸園區開放時間也延長到晚間7點，展出13萬株來自荷蘭及日本的鬱金香，超過40萬人次參與。活動招募超過57間特約店家推出花季優惠，打造城市花卉經濟圈，憑故宮、101景觀台票根賞花，還能兌換限量紀念品。

今年鬱金香展是春節年後第一檔花季，活動以「愛的遇藝」為主題展出超過13萬株來自荷蘭、日本的鬱金香，千種風情的鬱金香以絢麗姿態盛開，不同品種的鬱金香從嬌嫩的粉色到熱烈的紅色都有，傳達了不同的情愫。公園處處長藍舒凢表示，從東方的含蓄之美到西方的熱情奔放，皆在鬱金香花海中交匯，愛情與鬱金香結合，展現不同國家的浪漫。

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今年鬱金香展以鬱金香的愛情意涵打造八大主題展區，鬱金香展將在2月13日到2月23日開展，公園處預估活動期間可吸引超過40萬人次參與，為城市注入生機，也為商圈經濟創造新動能。

公園處也規劃電子集章抽獎活動，只要掃描展場內的QR Code收集專屬電子章，九能享受花季特約店家的優惠，集滿指定數量3、6、9或12枚後還能再參加抽獎，有機會將花IN台北品牌限量紀念品、Aesop禮盒、Sony及Apple無線耳機、iPhone帶回家。

與國立故宮博物院、台北101觀景台聯合推廣，只要憑1、2月前往觀賞故宮展覽的票根並加入故宮LINE好友，就能來到鬱金香展服務台換取紀念品。民眾若曾在今年1、2月至101景觀台參觀鬱金香微型特展，也可憑101景觀台票券兌換鬱金香展紀念品。

今年鬱金香展士林官邸園區開放時間延長到晚間7點，展出13萬株來自荷蘭及日本的鬱金香。圖為去年花展。（公園處提供）

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