捷順停駛56員工提告討薪勝訴 議員張芬郁籲中市府撥補貼款時先發薪

捷順交通去年停駛積欠員工薪資、資遣費，台中市議員張芬郁 （中）陪著請育嬰假的陳姓駕駛（右）抱著幼兒和資方協商。（資料照，張芬郁提供）

2025/02/09 15:41

〔記者陳建志／台中報導〕台中公車業者捷順交通去年停駛積欠員工薪資、資遣費，集團旗下4家客運共79位員工提告討薪，目前已有56人勝訴，由勞動部勞工保險局陸續支付工資墊償，民進黨台中市議員張芬郁今天要求交通局研擬辦法，在撥付補貼款時，優先給付薪資，以維護員工權益，避免提告曠日費時。

市議員張芬郁表示，2023年底捷順交通營運困難，積欠台中36位司機和從業人員薪資、資遣費逾700萬，同集團在雲林、嘉義、桃園的客運公司也積欠43位員工薪資，她聯繫勞工局設立單一窗口協助，去年3月由法律扶助基金會以專案方式替全台共75位符合資格的員工提告，另4人自行提告，希望取得薪資債權證明文件後，向勞動部勞工保險局「工資墊償基金」申請薪資墊償。

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張芬郁表示，台中36件告訴案先後進入訴訟程序，已有12人在去年11月底，收到工資墊償款項，其他縣市也有21人收到墊償款項，讓參與訴訟的員工都鬆了一口氣，其他獲勝訴的23人向勞保局申辦墊償中，另23人訴訟尚進行中。

張芬郁表示，啟動勞動訴訟申請工資墊償，時間冗長且耗費社會成本，但交通局毫不作為，去年捷順停駛爆發積欠薪資，交通局卻仍撥款1109萬餘元給捷順，要求交通局研擬修改契約，明訂在撥付公車補貼款時，優先用於駕駛薪資。

吳姓員工則表示，部分同事去年11月領到勞保局墊償薪資，但多數同仁還在申請中，希望交通局能站在勞方立場，才能改善駕駛的勞動條件；陳姓駕駛去年抱著孩子出席勞資協調，他在請育嬰假期間突得知公司即將結束營運，認為公司只顧利用漏洞達成自己的目的，卻不願支付應給司機的薪資與補償，絲毫不顧員工的權益。

市府交通局指出，法院去年已申請扣押捷順交通補助款，交通局於第一時間即暫緩撥付補貼款給捷順交通，維護該公司駕駛員相關權利。為持續要求客運業者優先保障駕駛員應得薪資，已於去年客運業者會議上，多次要求客運業者應將相關補助款優先給付駕駛薪資，並持續提升駕駛員勞動環境，至於補助款優先給付予駕駛員是否明訂在契約中，交通局已研議中。

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