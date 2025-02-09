2025新竹市賞花季開幕 市府邀各界15、16日到新竹公園踏青賞櫻

新竹市府歡迎各界到新竹公園欣賞800株櫻花盛開的美景。（市府提供）

2025/02/09 15:01

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府宣布15、16日於新竹公園舉辦賞櫻活動，今年台灣櫻花花期根據農業部資料，預計14日進入最佳觀賞期，目前新竹公園已有櫻花陸續綻放。市府邀請全國民眾假日春遊時，來到新竹公園欣賞800株櫻花盛開的美景，並可至日式「湖畔料亭」享用咖啡與美食，感受竹市自然與歷史交織的城市魅力。

新竹公園櫻花以河津櫻為主，搭配富士櫻、八重櫻、山櫻花等品種，共約860株櫻花接續盛開，粉色花海點綴公園每一處。結合麗湖旁富有歷史感的日式建築與造景，以及活動精心布置，讓民眾不用出國，也能感受如同置身日本的氛圍。邀請全國民眾、國外旅客，假日搭乘大眾運輸工具到竹市，在800多株美麗櫻花環繞下，全家親朋好友共享踏青野餐的幸福時光。

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2025新竹市賞花季恰逢2月14情人節後，歡迎市民朋友帶著最心愛的人，一起來到新竹公園來場浪漫櫻花約會，不僅能賞花、野餐、吃美食、看表演，還能搭乘免費的觀光巴士進行古城巡禮，造訪舊城區的東門市場、美術館、動物園、玻璃工藝博物館等景點。

城市行銷處表示，15、16日連續兩日登場的「花見新竹和風賞花祭」，將新竹公園打造成熱鬧的賞櫻市集，現場有30攤在地美食與特色手作藝品，為遊客帶來豐富的味覺與購物體驗。市集周邊與活動舞台還安排奇幻魔術、折氣球、雜耍特技、歌曲演唱等精彩表演。活動當日更有小朋友最喜愛的親子說故事、手作體驗，以及尋找新竹市特派員「皮卡」的拍照打卡贈禮活動，參加者有機會獲得精美的限量禮品（每日限量500份），為活動增添趣味。此外，活動也特別安排夜間燈光，讓民眾體驗夜間賞櫻的獨特魅力，燈光映襯下的櫻花展現出另一番迷人景致。

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