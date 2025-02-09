「花在彰化」活動見「音容宛在」現場 葉榮鐘詩作意外爆紅

花在彰化「台灣文學館」收入葉榮鐘詩作「生涯」。（記者顏宏駿攝）

2025/02/09 12:43

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣政府新春期間於溪州公園舉辦的「花在彰化」活動，今年在主場館特別開闢一處詩作與菊花結合的「台灣文學牆」，其中葉榮鐘詩作《生涯》的場景佈置，民眾乍看之下有如「告別式」會場，覺得大過年看到這個「觸霉頭」，PO到網路，意外使這首詩爆紅，原來，這是描寫台灣人受日本人統治，無法當家作主，主導自己命運的無奈心情。

主辦單位收錄陳虛谷、陳肇興、洪炎秋、葉榮鐘、謝春木等出身彰化的詩人作品，以大圖輸出於牆面，周圍佈置以黃、紅、白菊花，遊客可以坐在一旁的小桌領略詩中意境。

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不料，葉榮鐘的《生涯》成為詩論度最高，不少人將其PO到網路，原因是民眾覺得，走到這裡彷彿進入「告別式」會場，再看看詩中「生涯如此堪何戀…」字裡行間充滿的悲戚、哀怨，與過年歡樂的心情完全不合。

但台語詩人康原說，這首詩「大有來頭」，葉榮鐘（1900~1978）是鹿港文學家，留學日本中央大學，後來擔任林獻堂的秘書，而《生涯》描寫台灣人在日本人的統治之下的無奈，詩中「無地可容人痛哭 有時須忍淚歡呼」是感嘆自己無地可容身的處境，實在悲哀，有時還要假扮著笑臉迎人，對著統治者被迫高呼「萬歲」，當下的內心卻是感傷掉淚，生活裡，只能講一些虛偽以對的言詞，「河山興廢誰能料？身世安危未可圖」統治者的來去，誰能預料？既然國家的命運如此，連自己的身家安危也無法預料；「萬事唯憑天派遣，得糊塗處且糊塗」，既然什麼都無法掌握，一切就交給上天安排，可糊塗就糊塗。

康原說，彰化是文化城，更有許多傑出詩人或文人，當年他們對外來的統治，用詩作來達自己的心情，這些都收錄在八卦山的「彰化文學步道」，充分反應當時的政治環境，他很高興「花在彰化」也能用花結合詩作，這是推廣台灣文學的很好的機會，建議可以增設文學導覽員，避免產生誤會。

《生涯》葉榮鐘（1938年創作）

生涯如此何堪戀？妄想登仙豈盡愚

無地可容人痛哭，有時須忍淚歡呼

河山興廢誰能料？身世安危未可圖

萬事唯憑天派遣，得糊塗處且糊塗

花在彰化「台灣文學館」收入葉榮鐘詩作「生涯」。（記者顏宏駿攝）

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