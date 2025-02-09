為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「花在彰化」活動見「音容宛在」現場 葉榮鐘詩作意外爆紅

    花在彰化「台灣文學館」收入葉榮鐘詩作「生涯」。（記者顏宏駿攝）

    花在彰化「台灣文學館」收入葉榮鐘詩作「生涯」。（記者顏宏駿攝）

    2025/02/09 12:43

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣政府新春期間於溪州公園舉辦的「花在彰化」活動，今年在主場館特別開闢一處詩作與菊花結合的「台灣文學牆」，其中葉榮鐘詩作《生涯》的場景佈置，民眾乍看之下有如「告別式」會場，覺得大過年看到這個「觸霉頭」，PO到網路，意外使這首詩爆紅，原來，這是描寫台灣人受日本人統治，無法當家作主，主導自己命運的無奈心情。

    主辦單位收錄陳虛谷、陳肇興、洪炎秋、葉榮鐘、謝春木等出身彰化的詩人作品，以大圖輸出於牆面，周圍佈置以黃、紅、白菊花，遊客可以坐在一旁的小桌領略詩中意境。

    不料，葉榮鐘的《生涯》成為詩論度最高，不少人將其PO到網路，原因是民眾覺得，走到這裡彷彿進入「告別式」會場，再看看詩中「生涯如此堪何戀…」字裡行間充滿的悲戚、哀怨，與過年歡樂的心情完全不合。

    但台語詩人康原說，這首詩「大有來頭」，葉榮鐘（1900~1978）是鹿港文學家，留學日本中央大學，後來擔任林獻堂的秘書，而《生涯》描寫台灣人在日本人的統治之下的無奈，詩中「無地可容人痛哭 有時須忍淚歡呼」是感嘆自己無地可容身的處境，實在悲哀，有時還要假扮著笑臉迎人，對著統治者被迫高呼「萬歲」，當下的內心卻是感傷掉淚，生活裡，只能講一些虛偽以對的言詞，「河山興廢誰能料？身世安危未可圖」統治者的來去，誰能預料？既然國家的命運如此，連自己的身家安危也無法預料；「萬事唯憑天派遣，得糊塗處且糊塗」，既然什麼都無法掌握，一切就交給上天安排，可糊塗就糊塗。

    康原說，彰化是文化城，更有許多傑出詩人或文人，當年他們對外來的統治，用詩作來達自己的心情，這些都收錄在八卦山的「彰化文學步道」，充分反應當時的政治環境，他很高興「花在彰化」也能用花結合詩作，這是推廣台灣文學的很好的機會，建議可以增設文學導覽員，避免產生誤會。

    《生涯》葉榮鐘（1938年創作）

    生涯如此何堪戀？妄想登仙豈盡愚

    無地可容人痛哭，有時須忍淚歡呼

    河山興廢誰能料？身世安危未可圖

    萬事唯憑天派遣，得糊塗處且糊塗

    花在彰化「台灣文學館」收入葉榮鐘詩作「生涯」。（記者顏宏駿攝）

    花在彰化「台灣文學館」收入葉榮鐘詩作「生涯」。（記者顏宏駿攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播