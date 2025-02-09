為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃市6到7樓公寓今年納公安申報 首波341棟未完成最高可罰30萬

    桃園市將集合住宅公安申報對象下修至6層以上，每3年1次完成公安申報，圖為公安申報檢查安全門啟閉及逃生動線。（桃市府建管處提供）

    桃園市將集合住宅公安申報對象下修至6層以上，每3年1次完成公安申報，圖為公安申報檢查安全門啟閉及逃生動線。（桃市府建管處提供）

    2025/02/09 11:29

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府建築管理處今年啟動6到7樓集合式住宅（俗稱公寓）建築公安申報，統計全桃園市有1662棟，建管處表示，申報時間至今年3月底止，2004年1月1日後取得使用執照的建物，納入優先提報範圍，估計約有341棟，其餘1321棟須於明年完成，未如期申報者最高可開罰30萬元，另配合新制上路，今年已擴大公寓大廈修繕補助，公安申報費用、修繕費用可提出申請。

    建管處長莊敬權表示，依據內政部要求，去年7月5日已公告自今年起，6層樓以上未達8樓公寓（H-2組別：供特定人長期住宿之場所）須納入建築物公共安全檢查簽證及申報範圍，考量多數老舊公寓缺乏管理組織，建管處採階段輔導公安申報制度，今年度請2004年1月1日以後領得使照的建物優先提報，明年度則全面要求6、7樓公寓大廈都要申報。

    建管處進一步補充，公寓大廈社區需委託專業人員或機構進行安全檢查，檢查項目共計6大項，包含單層逃生出入口、避難直通樓梯、安全梯、升降設備、避雷設備和緊急供電系統，各項目都攸關民眾逃生的安全，未依時間內申報，將依建築法第91條規定裁罰新臺幣6至30萬，而專業且經政府認可的公安查核人員、機構名單，可至內政部國土管理署網站查詢。

    莊敬權表示，配合今年度公安申報的新制，在公寓大廈輔導補助的工作上，較往年增列2000萬元預算，首次公安申報的社區也可申請相關補助，但最重要將檢查缺失儘速改善，以確保住戶的居住安全，降低災害發生的危險，社區若申報後有相關缺失改善疑慮或法規問題，均可向市府尋求協助。

    有鑑於2021年10月高雄市「城中城社區」大火事件，造成46死、43傷重大公安事件，桃市府將集合住宅公安申報對象，從16層以上下修到6層以上，2023年先納入12樓到15樓，去年8到11樓，今年則納入6到7樓，須每3年申報1次。

    桃園市將集合住宅公安申報對象下修至6層以上，每3年1次完成公安申報，並委由專業人員或機構進行安全檢查。（桃市府建管處提供）

    桃園市將集合住宅公安申報對象下修至6層以上，每3年1次完成公安申報，並委由專業人員或機構進行安全檢查。（桃市府建管處提供）

    桃園市將集合住宅公安申報對象下修至6層以上，每3年1次完成公安申報，並委由專業人員或機構進行安全檢查。（桃市府建管處提供）

    桃園市將集合住宅公安申報對象下修至6層以上，每3年1次完成公安申報，並委由專業人員或機構進行安全檢查。（桃市府建管處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播