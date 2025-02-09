桃市6到7樓公寓今年納公安申報 首波341棟未完成最高可罰30萬

桃園市將集合住宅公安申報對象下修至6層以上，每3年1次完成公安申報，圖為公安申報檢查安全門啟閉及逃生動線。（桃市府建管處提供）

2025/02/09 11:29

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府建築管理處今年啟動6到7樓集合式住宅（俗稱公寓）建築公安申報，統計全桃園市有1662棟，建管處表示，申報時間至今年3月底止，2004年1月1日後取得使用執照的建物，納入優先提報範圍，估計約有341棟，其餘1321棟須於明年完成，未如期申報者最高可開罰30萬元，另配合新制上路，今年已擴大公寓大廈修繕補助，公安申報費用、修繕費用可提出申請。

建管處長莊敬權表示，依據內政部要求，去年7月5日已公告自今年起，6層樓以上未達8樓公寓（H-2組別：供特定人長期住宿之場所）須納入建築物公共安全檢查簽證及申報範圍，考量多數老舊公寓缺乏管理組織，建管處採階段輔導公安申報制度，今年度請2004年1月1日以後領得使照的建物優先提報，明年度則全面要求6、7樓公寓大廈都要申報。

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建管處進一步補充，公寓大廈社區需委託專業人員或機構進行安全檢查，檢查項目共計6大項，包含單層逃生出入口、避難直通樓梯、安全梯、升降設備、避雷設備和緊急供電系統，各項目都攸關民眾逃生的安全，未依時間內申報，將依建築法第91條規定裁罰新臺幣6至30萬，而專業且經政府認可的公安查核人員、機構名單，可至內政部國土管理署網站查詢。

莊敬權表示，配合今年度公安申報的新制，在公寓大廈輔導補助的工作上，較往年增列2000萬元預算，首次公安申報的社區也可申請相關補助，但最重要將檢查缺失儘速改善，以確保住戶的居住安全，降低災害發生的危險，社區若申報後有相關缺失改善疑慮或法規問題，均可向市府尋求協助。

有鑑於2021年10月高雄市「城中城社區」大火事件，造成46死、43傷重大公安事件，桃市府將集合住宅公安申報對象，從16層以上下修到6層以上，2023年先納入12樓到15樓，去年8到11樓，今年則納入6到7樓，須每3年申報1次。

桃園市將集合住宅公安申報對象下修至6層以上，每3年1次完成公安申報，並委由專業人員或機構進行安全檢查。（桃市府建管處提供）

桃園市將集合住宅公安申報對象下修至6層以上，每3年1次完成公安申報，並委由專業人員或機構進行安全檢查。（桃市府建管處提供）

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