台旅客日本東北賞樹冰 陷雪坑困1小時險凍死

台灣旅客前往日本東北觀賞樹冰，不慎掉入雪坑受困。日本藏王樹冰示意圖。（美聯社）

2025/02/09 11:15

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本東北地區的「樹冰」奇景吸引了不少遊客，但在觀賞的同時也要注意安全！有台灣網友8日到青森縣八甲田山旅遊，想和樹冰美景合影，孰料卻不慎陷入深至少1.5公尺的雪坑中無法脫困，差點以為就要凍死、餓死，受困1個小時左右，所幸終於有人聽到求救聲，找來山區纜車工作人員將他救出。

這名網友在臉書公開社團「日本東北自由行旅遊情報愛分享（青森、宮城、秋田、岩手、山形、福島）」說明了驚險過程，他8日上午11時許在八甲田山走近樹冰時，腳下的地面突然陷落，導致整個人掉進至少1.5公尺深的雪坑。

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網友表示，他一開始想要靠自己的力量爬出去，但嘗試5，6次之後反而越陷越深，這時他才發現腳下是鬆軟的雪，每次向上逃出失敗身體掉下來的重量，就會讓雪坑更為下陷，在他發現不對勁時已達2.5公尺深。

網友說，在嘗試脫困的過程中，他的雙手和雙腳幾乎失去知覺快要凍傷，因此決定放棄自行爬上去，開始大喊日文的救命（たすけて，tasukete），雖然一直呼喊卻沒有人發覺。

網友透露，他那時突然想到過去上物理課時，老師曾說過雪可以吸收約60％的音量，讓他不禁擔心不管自己喊得多大聲都不會有人聽到，最後就凍死餓死在這裡，甚至直到春天來臨白雪融化之前都沒有人會發現，這樣的想法讓他情緒接近失控，只能繼續歇斯底里的大喊。

所幸差不多過了將近1個小時，終於有路過民眾聽到他的微弱聲音，靠近洞口發現有人陷落，連忙去找八甲田山纜車的工作人員將他救出，網友獲救後由於有點失溫狀況，隨即跑到纜車站的暖爐取暖。

網友說，他真的要向纜車工作人員、第一個發現他的民眾表達感謝之意，當時由於自己急著取暖，後來就找不到那位好心的民眾，因此在社團PO文致謝。

在經過這段驚險過程後，網友提供了觀賞樹冰的建議，首先他強調樹冰是樹木的樹頂，可能距離地面十幾公尺，因此旅客踩到地面不是真的地面，而是好幾公尺高的積雪，一不小心就容易踩空，尤其是樹冰的四周很容易有凹槽，拍照時最好和樹冰保持2到3公尺的距離。

網友表示，山形藏王和秋田森吉山的樹冰聽說有用紅線圍起來，還請大家千萬不要跨過去和樹冰拍照，若是在那些地方和他一樣發生樹冰陷落意外，由於是自行違規越線接近樹冰，因此受傷的醫藥費、救助費用都要自己出錢。

網友說，他出事的八甲田山樹冰沒有設置紅線，可以自由地去摸，不過還是建議旅客小心一點，儘量走在人多的步道上，要和樹冰近距離拍照的話也要保持距離，而且絕對不可以站到凹槽裡面，因為陷落風險很高。

網友指出，如果真的和他一樣發生陷落意外，在自行脫困2至3次失敗後就不要再嘗試了，否則會越陷越深，這時候要大喊日文的救命，而且要記得頭往上仰朝正上方喊，這樣聲音比較不會被雪阻礙。

網友表示．觀光客可以追蹤各地纜車站的IG或臉書，假如真的出事且沒人發現時，可以傳訊息給纜車人員求救，另外，旅客身上也可以準備繩子和暖暖包，減少遭遇意外後的失溫風險，並讓救援人員可以用繩子拉人出來。

其餘網友看到這段驚險經歷後，紛紛留言直呼「平安就好」、「感謝提醒」，也有人分享自己曾經整隻腳踩進樹冰旁的洞拔不出來，還好有同行的朋友協助他脫困。

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