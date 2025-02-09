彰化800萬大衛雕像0121遭震碎 五花大綁去處曝

要價800萬元的大衛雕像在強震中摔得粉碎，社區管委會請來大吊車將雕像五花大綁，載往花壇鄉一處私人處所暫放。（業者提供）

2025/02/09 12:01

〔記者湯世名／彰化報導〕今年1月21日嘉義發生規模6.4強震，彰化縣震度4級，彰化市一處社區大樓要價800萬元的大衛雕像，在強震中摔得粉碎，大批網友為這座矗立35年的彰化地標發「哀悼文」說下輩子當台灣人，社區管委會則請來大吊車將四分五裂的雕像五花大綁，載往花壇鄉一處私人處所暫放。

地震發生不久後大衛雕像突然倒下，除了基座雙腳未損，雙腳以上全碎，頭身分離，堪稱是四分五裂。有住戶在地震當時感覺到上下劇烈搖晃，接著聽到中庭傳來巨響，開窗一看才發現雕像已經倒塌。據了解這座雕像是35年前建商從義大利購入，當時斥資800萬元，號稱全球僅有2座，使用白玉石精雕細琢，長年來成為彰化的地標之一。

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大衛雕像在農曆春節期間都放在原地，管委會評估仍有保存價值，2月7日耗資1萬2000元請來26噸大吊車與17噸桿車，由業者將大衛雕像尚稱完整的頭部、雙腳五花大綁，吊上吊車，其餘身軀、四肢雖然殘缺不全，但都有相當重量，也都綁穩後吊上吊車，在全部清除完畢後載運到花壇鄉一處私人處所暫放。

彰化地標大衛雕像吊離照片PO上網引發大批網友關注，有網友說大衛歷經35年日曬雨淋，如今功成身退，只能說「大衛盡力了」；還有網友詢問大衛退場後，未來是否換自由女神上陣？另有網友說，小時候經過大衛雕像時都很興奮很好奇，會多看兩眼，如今只剩回憶。還有人KUSO說出大偉心聲終於不用再被消費，被看了35年，還好摸不到，否則早就被一人一手摸到不行了。也有網友要他下輩子投胎繼續當台灣人。

要價800萬元的大衛雕像在強震中摔得粉碎，僅有雙腳緊貼著基座。（業者提供）

業者將四分五裂的大衛雕像五花大綁，出動26頓大吊車吊起。（業者提供）

要價800萬元的大衛雕像在強震中摔得粉碎，業者將雕像五花大綁，載往花壇鄉一處私人處所暫放。（業者提供）

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