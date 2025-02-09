文湖線昨晚號誌異常多次急煞 台北捷運將洽原廠協助釐清

台北捷運文湖線8日晚間8時5分號誌異常，造成列車多次急煞車、車門未對齊車站等狀況。（圖擷取自Threads）

2025/02/09 10:55

〔記者林承鴻／台北報導〕台北捷運文湖線昨（8）日晚間8點5分號誌異常，造成列車行進間多次急煞車，甚至有乘客因此跌倒，異常狀況持續到昨晚營運結束。北捷公司表示，經維修人員連夜檢修，異常原因為「號誌設備網路傳輸延遲」，後續將相關設備關閉重啟後，號誌系統恢復正常運作，詳細異常原因將洽原廠協助釐清。

有許多旅客在社群平台描述昨晚文湖線異常狀況，「本來應該15分鐘的車程現在應該已到家，結果每站都停3分鐘，還在松山機場半路急煞停下」、「從南京復興站上車，一路走走停停，偶爾急煞，乘客全倒，幸好沒有受傷。搭到松山機場立馬跳下車，捷運門甚至沒對準」；「8點24分左右松山機場有急煞嚇到了，坐到大直趕快換公車」。

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台北捷運公司今（9）日表示，8日晚間8點5分，行控中心發現文湖線中山國中站至文德站間號誌異常，立即請維修人員檢修，維持系統全線運轉，並採彈性調度列車班距及停靠時間因應，旅客候車時間因此增加，至當日營運結束。

經維修人員連夜檢修，異常原因為「號誌設備網路傳輸延遲」，後續將相關設備關閉重啟後，號誌系統恢復正常運作，至於詳細異常原因，將洽原廠協助釐清。

捷運公司表示，旅客如因昨異常中途提前出站或已進站不搭乘等，均可洽車站辦理退費或更正電子票證車票資料，造成旅客不便，台北捷運表示誠摯歉意。

文湖線木柵線路段為台北捷運第一條路線，自1996年通車以來狀況不斷，營運初期系統頻繁當機，曾導致列車半路停擺，乘客必須從高架軌道走回車站，更曾發生一天3度停駛狀況，直到2016年後才漸趨穩定。木柵線原使用馬特拉系統（後由德國西門子公司收購）、內湖線使用龐巴迪系統，內湖線與木柵線於2009年連接通車，全線轉換為阿爾斯通（龐巴迪）系統，屬全自動無人駕駛之膠輪中運量捷運系統。

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