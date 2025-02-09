高雄車站地下停車場動線不明 已陸續增設29處標示

高市府在高雄車站地下停車場周邊陸續增設29處標示。（高市府提供）

2025/02/09 10:38

〔記者王榮祥／高雄報導〕台鐵高雄車站地下停車場農曆年前啟用，但因空間太大、動線不明，讓部分車主霧煞煞，民代也前往會勘提出建議；高雄市政府今表示，目前周邊道路已陸續設置29處標示，會持續加強動線辨識機制、提供駕駛清楚的進出場指引。

立委李昆澤偕同高市議員張博洋、鄭孟洳，日前專程邀鐵道局、高市府相關局處，共同會勘高雄車站地下停車場，針對動線不明情況提出多項建議，相關單位允諾儘速改善。

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高市府會勘後積極協調台鐵公司及停車場營運業者，針對停車場導引動線進行調整，於博愛路、站西路及鐵道街增設多面導引標誌，優化民眾辨識進出停車場的動線。

交通局指出，高雄車站停車場入口位於站西路內側車道，與一般停車場入口位於外側車道較為不同，為此交通局前已協調台鐵公司及停車場業者，提前於博愛路及鐵道街增設預告標誌，引導駕駛進入站西路要提前靠內側車道行駛，並已完成於站西路上新增4面導引標誌，強化路線辨識，協助駕駛順利進入停車場。

為維持停車場周邊交通順暢，高雄市警察局也已於尖峰時段派遣義交於停車場出入口現場指揮，協助民眾辨識動線及減少突發狀況，確保旅客順利抵達停車場。

交通局統計，目前周邊道路已設置23面指示牌及6面CMS可變資訊標示，提供駕駛清楚的進場指引，試營運期間，交通局將持續觀察車流狀況，確保動線更為流暢，提升用路人的行車體驗。

高市府在高雄車站地下停車場周邊陸續增設29處標示。（高市府提供）

高市府在高雄車站地下停車場周邊陸續增設29處標示。（高市府提供）

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