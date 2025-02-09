限量2000個emoji小提燈！彰化月影燈季2/14最後送出

彰化月影燈季活動宣傳品emoji小提燈，一波接著一波配合活動送出，每次都瞬間被搶光，小朋友拿著提燈開心不已，笑容就像提燈上的笑臉一樣燦爛。（圖縣府提供）

2025/02/09 10:39

〔記者張聰秋／彰化報導〕元宵節快到了，各地燈會活動陸續登場，彰化縣的月影燈季也熱鬧進行中，活動會一直持續到3月2日，昨晚猜燈謎吸引了滿滿的人潮，現場贈送的emoji小提燈很快就被搶光，小朋友拿到提燈宣傳品，心情就跟提燈上的笑臉圖案，嘴角上揚，高興的心情全寫在臉上。

不過，重頭戲還在後面！縣府宣布，2月14日情人節當天的「情人放閃」活動，現場還會再送出2000個emoji小提燈，這次是最後一批，造型跟之前的不一樣，而且還是隱藏版。喜歡收藏紀念品或追求驚喜的民眾，記得下週六（14日）來搶，錯過就沒有了！

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2025彰化月影燈季展出到3月2日止，每天晚上6點30分至9點50分，每半小時就有燈光秀表演，園區內佈置了各式各樣emoji表情燈飾，讓整個八卦山大佛風景區宛如成了emoji樂園，驚喜連連，超好拍。

彰化月影燈季活動歡慶元宵猜燈謎，吸引滿滿的人潮，為長達2個多月的燈季再衝出另一波人潮。（圖縣府提供）

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