為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「再幾分幾秒」還是「幾點幾分」到站？ 外國旅客：北捷顯示資訊令人困惑

    台北捷運新式多媒體旅客資訊顯示系統最下方顯示現在時刻「幾點幾分」，黑色區塊則顯示列車再「幾分幾秒」後到站，數字格式相似易造成混淆。（記者林承鴻攝）

    台北捷運新式多媒體旅客資訊顯示系統最下方顯示現在時刻「幾點幾分」，黑色區塊則顯示列車再「幾分幾秒」後到站，數字格式相似易造成混淆。（記者林承鴻攝）

    2025/02/09 10:15

    〔記者林承鴻／台北報導〕台北捷運顯示列車到站資訊的新式「旅客資訊顯示系統」已於中山站及台北車站陸續啟用，不過同一個版面、同樣格式的數字解讀方式卻截然不同，一個是「現在時間」，一個則是「再幾分幾秒」列車會到站，外國民眾認為這對初次搭乘台北捷運的人來說很容易感到困惑。北捷表示，目前並未接獲旅客反映不同意見。

    英國人M小姐說，倫敦地鐵同樣採用倒數方式顯示列車到站資訊，例如列車5分鐘後到站，面板會顯示5 minutes（5分鐘）而非5:00，現在時間則另外有時鐘顯示，並表示台北捷運的顯示方式的確會讓人困惑。

    澳門人彭小姐說，第一眼看到的確會以為是顯示列車幾點幾分到站，納悶為何不是統一使用24小時制時間，但再看一下就會知道是倒數時間。澳門輕軌、港鐵、新加坡地鐵SMRT車站都是顯示列車再幾分鐘後到站。

    加拿大人P先生同意顯示方式讓人困惑，尤其看到下方的「現在時刻」後會有點看不懂，他指出，中文寫「現在時刻」，英文卻只有「Time」，若改成「Current Time」會較好理解。美國人H小姐說，在台北待了一段時間所以看得懂，但應該有更好的設計方式。

    北捷列車到站資訊長年使用「分:秒」格式顯示，但月台的電視螢幕則是以「幾分幾秒」的文字顯示，資訊顯示格式並未統一，不只對外國旅客、對從其他縣市來台北的旅客來說，都容易造成混淆。

    台北捷運公司表示，「多媒體旅客資訊顯示系統」是由北捷提出構想，台灣設計研究院協助美學設計，「列車進站時間顯示」採用大字倒數計時方式，提供列車進站剩餘時間，方便民眾立即判斷是否有充裕的時間進站搭車；「現在時刻」則設計較小字型，提供旅客現在時間資訊，列於顯示器最下方，讓民眾有所區分。

    北捷表示，目前並未接獲旅客反映，對於「列車進站倒數時間」與「現在時刻」顯示方式不同意見，但也說會廣納各方意見參考。

    台北捷運月台電視以「幾分幾秒」顯示列車到站時間。（記者林承鴻攝）

    台北捷運月台電視以「幾分幾秒」顯示列車到站時間。（記者林承鴻攝）

    台北捷運舊式旅客資訊顯示系統以「分:秒」顯示列車到站剩餘時間，左方綠色數字為現在時刻，易造成混淆。（記者林承鴻攝）

    台北捷運舊式旅客資訊顯示系統以「分:秒」顯示列車到站剩餘時間，左方綠色數字為現在時刻，易造成混淆。（記者林承鴻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播