「再幾分幾秒」還是「幾點幾分」到站？ 外國旅客：北捷顯示資訊令人困惑

台北捷運新式多媒體旅客資訊顯示系統最下方顯示現在時刻「幾點幾分」，黑色區塊則顯示列車再「幾分幾秒」後到站，數字格式相似易造成混淆。（記者林承鴻攝）

2025/02/09 10:15

〔記者林承鴻／台北報導〕台北捷運顯示列車到站資訊的新式「旅客資訊顯示系統」已於中山站及台北車站陸續啟用，不過同一個版面、同樣格式的數字解讀方式卻截然不同，一個是「現在時間」，一個則是「再幾分幾秒」列車會到站，外國民眾認為這對初次搭乘台北捷運的人來說很容易感到困惑。北捷表示，目前並未接獲旅客反映不同意見。

英國人M小姐說，倫敦地鐵同樣採用倒數方式顯示列車到站資訊，例如列車5分鐘後到站，面板會顯示5 minutes（5分鐘）而非5:00，現在時間則另外有時鐘顯示，並表示台北捷運的顯示方式的確會讓人困惑。

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澳門人彭小姐說，第一眼看到的確會以為是顯示列車幾點幾分到站，納悶為何不是統一使用24小時制時間，但再看一下就會知道是倒數時間。澳門輕軌、港鐵、新加坡地鐵SMRT車站都是顯示列車再幾分鐘後到站。

加拿大人P先生同意顯示方式讓人困惑，尤其看到下方的「現在時刻」後會有點看不懂，他指出，中文寫「現在時刻」，英文卻只有「Time」，若改成「Current Time」會較好理解。美國人H小姐說，在台北待了一段時間所以看得懂，但應該有更好的設計方式。

北捷列車到站資訊長年使用「分:秒」格式顯示，但月台的電視螢幕則是以「幾分幾秒」的文字顯示，資訊顯示格式並未統一，不只對外國旅客、對從其他縣市來台北的旅客來說，都容易造成混淆。

台北捷運公司表示，「多媒體旅客資訊顯示系統」是由北捷提出構想，台灣設計研究院協助美學設計，「列車進站時間顯示」採用大字倒數計時方式，提供列車進站剩餘時間，方便民眾立即判斷是否有充裕的時間進站搭車；「現在時刻」則設計較小字型，提供旅客現在時間資訊，列於顯示器最下方，讓民眾有所區分。

北捷表示，目前並未接獲旅客反映，對於「列車進站倒數時間」與「現在時刻」顯示方式不同意見，但也說會廣納各方意見參考。

台北捷運月台電視以「幾分幾秒」顯示列車到站時間。（記者林承鴻攝）

台北捷運舊式旅客資訊顯示系統以「分:秒」顯示列車到站剩餘時間，左方綠色數字為現在時刻，易造成混淆。（記者林承鴻攝）

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