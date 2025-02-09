02/09各報重點新聞一覽

美國總統川普美東時間7日與日本首相石破茂在白宮舉行峰會，會後川普在記者會上，展示他將贈送給石破的合照照片。（法新社）

2025/02/09 07:12

自由時報

川普首會石破：台海須和平

美國總統川普與日本首相石破茂美東時間七日在白宮舉行首次峰會，雙方確認將深化經濟和安全合作，構築「美日新黃金時代」。台灣安全在會中受到高度重視，包括聯合聲明和會後記者會均重申「維持台海和平與穩定至關重要，是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素」，而且聯合聲明也首度列入「支持台灣有意義地參加國際組織」。

詳見川普首會石破：台海須和平。

停審、釋憲 憲法法庭裁定不受理 高虹安涉貪案 高院即起續審

請繼續往下閱讀...

遭停職的新竹市長高虹安被控任立委時詐領助理費，一審被依利用職務機會詐取財物等罪判刑七年四月，高等法院合議庭審理時認為，立法院組織法有關公費助理經費、加班費規定，違反「明確性原則」，有違憲疑義，裁定停止審理並聲請釋憲。不過，憲法法庭認為，聲請案與憲法訴訟法第五十五條要件不符，裁定不受理。高院合議庭指出，尊重憲法法庭裁定結果，將續審此案。

詳見停審、釋憲 憲法法庭裁定不受理 高虹安涉貪案 高院即起續審。

網購國外手機、藍芽耳機 收750審查費 NCC新制防鑽漏 本月起上路

NCC宣布，民眾從國外網購第二級電信管制射頻器材包括手機、藍芽耳機等，寄回台灣，本月起每案審查費七五○元。新制範圍僅限「郵寄自用」，若民眾出國自己隨身攜帶回國的射頻器材，五部以下不需繳審查費用。

詳見網購國外手機、藍芽耳機 收750審查費 NCC新制防鑽漏 本月起上路。

聯合報

川普：對多國徵對等關稅

美國總統川普與日本首相石破茂七日在華府首度舉行峰會，川普在共同記者會表示，下周（見報時為本周）將宣布對多國開徵對等關稅，使美國與其他國家得到平等對待。川普未直接透露會受到影響的國家，但道瓊子公司「市場觀察」網站報導，川普可能鎖定對美享有較大貿易逆差的國家，可能目標包括中國、印度和台灣等美國貿易夥伴。

詳見川普：對多國徵對等關稅。

沒新生兒 鄉鎮特色產業後繼無人

「生不如死」情況惡化，許多鄉鎮今年一月的出生人數掛零或個位數，加上高齡化夾擊，地方憂心如宜蘭三星蔥、嘉義番路鄉的柿子、屏東枋山的芒果和洋蔥等特色產業，恐後繼無人，田園將蕪的前景堪慮。

詳見沒新生兒 鄉鎮特色產業後繼無人。

中國時報

川普擬對多國徵收對等關稅

路透報導，美國總統川普美東時間7日宣布，他計畫下周公布對等互惠關稅（Reciprocal Tariff）措施，即對外國進口美國商品，徵收與貿易夥伴對美國出口商品徵收關稅相當的稅率。此舉旨在履行川普競選承諾，但也是美國劍指經濟夥伴的貿易戰，又一次重大升級。尚不清楚哪些國家將受到影響。美媒研判，可能目標包括台灣、大陸、印度等美國貿易夥伴。

詳見川普擬對多國徵收對等關稅。

高虹安案停審釋憲 憲法法庭不受理

遭停職的新竹市長高虹安被控2020年立委任內詐領公款，一審判刑7年4月，二審1月2日裁定停止審理聲請釋憲後，憲法法庭由呂太郎等3大法官組成審查庭審理後，7日一致決裁定不受理，這也是《憲法訴訟法》上路3年來，首次承審法官聲請釋憲案，1個月就火速被大法官封殺、退回重啟審理的案例。

詳見高虹安案停審釋憲 憲法法庭不受理。

遭停職的新竹市長高虹安被控任立委時詐領助理費案，高等法院合議庭停止審理並聲請釋憲，憲法法庭裁定不受理。（資料照）

NCC澄清國外網購手機、藍芽耳機等審查費。（NCC提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法