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    網購國外手機、藍芽耳機 收750審查費 NCC新制防鑽漏 本月起上路

    NCC澄清國外網購手機、藍芽耳機等審查費。（NCC提供）

    NCC澄清國外網購手機、藍芽耳機等審查費。（NCC提供）

    2025/02/09 05:30

    〔記者吳亮儀、劉宛琳、施曉光／台北報導〕NCC宣布，民眾從國外網購第二級電信管制射頻器材包括手機、藍芽耳機等，寄回台灣，本月起每案審查費七五○元。新制範圍僅限「郵寄自用」，若民眾出國自己隨身攜帶回國的射頻器材，五部以下不需繳審查費用。

    出國旅遊帶回 5部以下仍免費

    越來越多人從國外網購射頻器材並郵寄回國，根據NCC統計，申請第二級電信管制射頻器材輸入審查案件逐年增加，二○二三年案件數二萬五千餘件，去年四萬餘件，NCC每年需投入許多人力及資源辦理這些案件。

    NCC表示，為維持國內電波秩序，讓國人都享用優質無線通訊品質，且考量民眾進口貨物有其時效性，審查申請人提供的自用切結書及產品規格型錄等文件，確認進口貨品無線電頻段及發射功率符合我國規定，應按行政成本收費，因此新增自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費七五○元。

    NCC去年十一月十二日、今年一月廿四日及二月三日都在NCC申請網頁預告新增「自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費」相關資訊。NCC強調，民眾出國旅遊隨身攜帶回來的手機、遊戲機等自用產品，五部以下仍是免費。

    藍白立委 批收過路費變相課稅

    對於NCC新規，立法院民眾黨團批評，NCC終於找到工作，要收過路費。國民黨立委廖偉翔則批評，這種作法是變相課稅，將導致未來3C產品可能漲價，已發文要求NCC說明其必要性，並強烈呼籲NCC再行檢討。

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