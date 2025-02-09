鹿港打鐵厝產業園區拍板？一牆之隔3000居民憂公安及污染

彰化縣鹿港鎮打鐵厝產業園區開發案，就在住有3000位居民「富麗大鎮」後方，自救會質疑一牆之隔對居民將有污染與公安的疑慮。（記者劉曉欣攝）

2025/02/09 07:29

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮的「打鐵厝產業園區」開發案完成施工前說明會程序，縣府經濟暨綠能發展處的處長張寒青表示，近期就會整地，預計動工後2年內完成開發。對此，自救會強調，線西塑膠工廠日前大火，空污連雲林、台南都波及，而與園區只有一牆之隔的3000居民，其公安與污染疑慮，令人憂心忡忡。

反打鐵厝產業園區自救會會長林志賢表示，縣府要開發的園區，緊鄰全國第一個勞工住宅 「富麗大鎮」，此區的住宅在1999年完工，目前約有3000多位居民，住戶搬進來住了20多年，縣府要在住宅區後方大興土木開發9.9公頃的產業園區，根本枉顧居民的安危。

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林志賢強調，彰化線西塑膠工廠日前大火，臭味讓下風處的鹿港人都受不了，空污還飄到雲林、台南，而縣府要開發的打鐵厝產業園區，與「富麗大鎮」勞宅只有一牆之隔，污染與公安的疑慮，讓居民想到最害怕。

彰化縣環保聯盟主任吳慧君指出，彰化縣根本不缺產業園區，縣府不該在住有3000居民的住宅區後方來發展產業園區」針對此案的爭議，自救會已向台中高等行政法院提起行政訴訟，目前是再開辯論的階段，法院著重審理打鐵厝產業園區是否有優先使用閒置用地，在行政訴訟結果還沒出爐，縣府就急著要開發整地，萬一縣府輸了，豈不就是浪費公帑。

針對自救會與彰環盟的質疑，張寒青表示，打鐵厝產業園區開發案的開發模式，這是參考其它案例，採取一邊開發，一邊訴訟的作法。而未來產業進駐的公安或環保，當然要符合現行法規才行。

至於環盟所提的彰化縣不缺產業園區一事，張寒青強調，打鐵厝產業園區開發案時程較早，縣內其它區域的產業園區，有的都還在規劃或是重啟階段，不應該拿後面還在規劃中的園區來說，彰化縣不缺產業園區。

彰化縣鹿港鎮「富麗大鎮」勞工住宅完工於1999年，目前約有3000居民。（記者劉曉欣攝）

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