寒流凍超久！台北11度以下逾32小時 今晚明晨仍恐有5度低溫

受寒流影響，台北已經有逾32小時在11度以下，最低溫僅9.2度。（資料照）

2025/02/09 09:30

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受寒流影響，台北已經有逾32小時在11度以下，最低溫僅9.2度，各地區平地的最低氣溫約在6至8度之間，今（9日）白天寒流開始減弱，不過幅度不明顯，明（10日）晨仍嚴寒，要等到明白天溫度回升才會比較顯著。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書指出，今各地雲量持續偏多，大台北、東半部有局部短暫陣雨，西半部深山區域也可能有零星飄雨，可能要等到回暖、風向轉變之後，低雲才有散開的機會。在雲量偏多的狀況下，白天回溫不明顯，今晚明晨仍要留意輻射冷卻作用會不會出現，即使沒有，台南以北到宜蘭、花東縱谷內出現7-9度低溫的可能性仍大，要持續注意保暖。

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中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今北台灣寒冷，其他地區早晚很冷，本島平地的最低氣溫仍可降至5度左右，應持續注意保暖，農漁養殖業、仍應慎防寒害發生。

明白天起至週三（12日）逐日回暖，明後兩天各地晴朗穩定，日夜溫差很大，預估週三元宵節南方水氣北上、有帶來大範圍明顯降雨的機率，民眾元宵節活動應有備案。

週四（13日）鋒面挾南方水氣通過，伴隨大範圍明顯降雨；鋒面後冷空氣雖不強，但北台灣仍明顯轉涼。週五（14日）東北季風影響，北部、東半部偶有局部短暫雨。週六（15日）東北季風減弱，短暫空檔，氣溫升。下週日（16日）天氣再變，需密切觀察最新模式的調整。

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