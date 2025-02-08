跨國網購手機、藍芽耳機要繳750元 全因申請案「2年飆2倍」

NCC製作多個QA說明新規定。（NCC提供）

2025/02/08 22:38

〔記者吳亮儀／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）今天（8日）宣布，本月起郵購第二級電信管制射頻器材如手機、藍芽耳機等商品回國，二件商品以下的每個申請案要收750元核准審查費。NCC解釋，以前兩件商品以下不用收費是想讓民眾方便，但兩年來申請案翻兩倍，2022年不到兩萬件，去年飆破四萬件。

NCC北區處長蔡國棟表示，以前買三件（含）以上的第二類射頻商品如手機、藍芽耳機等郵購回國，要付的是「進口許可證費」，一個案件600元。這次增設的是兩件（含）以下的商品，每個申請案要付的是750元輸入核准「審查費」，是不一樣的費用。

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為什麼要增設兩件以下的750元輸入核准「審查費」？蔡國棟說，過往三件商品以上才會被收進口許可證費，兩件以下不用，但近年來兩件以下的申請案件暴增，2022年不到兩萬件申請，當時還認為可以兼辦，不收費用給民眾方便，但2023年增加到2.5萬件，去年更暴增到超過4萬件，增加超過兩倍。

蔡國棟說，近年許多費用包括水、電及維護資訊系統預算都在漲價，如果越來越多的申請案持續增加，但都不收取費用，會讓行政成本增加，反而是違法的，因此這次是按照「規費法」第7條的規定，按行政成本收費，新增自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費750元。

至於三件商品以上的「進口許可證費」案件數，蔡國棟說，從2022年到去年的案件數都差不多，大約兩萬餘件，案件數穩定；兩件以下的申請案則是飆增。

為何電信射頻器材要審查？NCC說明維護國內電波秩序，避免不符合我國無線電頻段及發射功率規定的射頻器材於市面上流竄，干擾警察、消防、機場等無線電通訊，影響社會安全。

NCC也強調，這次新增的750元審查份「不適用」一般民眾自行從國外隨身攜帶回國的第二級電信管制射頻器材，仍同以往，器材數量5部以下免繳交審查費。NCC也製作多個QA圖卡說明，並公布在NCC臉書粉絲團供參考。

NCC製作多個QA說明新規定。（NCC提供）

NCC製作多個QA說明新規定。（NCC提供）

NCC製作多個QA說明新規定。（NCC提供）

NCC製作多個QA說明新規定。（NCC提供）

NCC製作多個QA說明新規定。（NCC提供）

NCC製作多個QA說明新規定。（NCC提供）

NCC製作多個QA說明新規定。（NCC提供）

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