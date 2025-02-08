小果番茄春節後價格下滑 大果番茄成南部人最愛

南部大果番茄生長情況良好。（記者葉永騫攝）

2025/02/08 18:53

〔記者葉永騫／屏東報導〕番茄去年因為極端氣候影響，造成番茄成長不易，小果番茄的玊女、澄蜜等因為產量少價格持續在高檔，每台斤約在80~150元。最近南部的大果番茄的黑葉、黑柿番茄開始產出，品質不錯，價格較低，每台斤零售約在50~90元，正是品嚐的好時機。高雄區農業改良場表示，大果番茄在南部民眾常當水果吃，中北部則以入菜為主，用途不太一樣，但是口感都不錯。

番茄去年因為受到颱風及雨量過多影響，造成裂果嚴重，產量大減，春節前每台斤價格超過100元以上，最近小果番茄的價格稍微下滑，但仍然維持高檔。南部的大果番茄的黑葉、黑柿、牛番茄等則受惠於天氣變冷，病蟲害減少，產量開始增加，價格也比小果番茄便宜很多，成為南部消費者的最愛。

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高雄區農業改良場表示，番茄是低升糖水果、富含豐富的礦物質、維生素A、C及鐵質，每年11月到隔年的4月是番茄的產季，這時候的番茄最好吃，主要栽種在南部，今年因為南部天氣變冷，降雨也減少，使得番茄的產量和品質明顯的提高，價格也開始下滑，尤其是春節過後最為明顯，最近更有不少黑葉、黑柿等番茄上市，價格都比小果番茄便宜很多，尤其是南部消費者喜歡將大果番茄沾薑汁醬油當水果吃，不過北部消費者很少生食大果番茄，大多用來做沙拉及作菜用，但不管如何食用，現在的品質都是最好食用的時機。

大果番茄因為天氣變冷、病蟲害少，生長良好。（記者葉永騫攝）

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