屏東王船文化館「縣民日」免費入館 買書享9折優惠

屏東王船文化館典藏同尺吋的王船。（記者陳彥廷攝）

2025/02/07 22:59

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府耗時多年打造保留地方迎王文化的「王船文化館」，在過年期間是近悅遠來，每天開館都有大量民眾湧入，為持續推升文化底蘊，屏東縣政府首定「縣民日」，除可免費入館，當天縣民會員到文化館內誠品書店限定店消費，當日單筆消費都打9折。

屏東縣王船文化館本月是啟用滿月，過年連假如同人潮「大補丸」，至今已逾20萬人次造訪，屏東縣政府打鐵趁熱，宣布將在每月最後一個週日的「縣民日」，在文化部預算遭刪下，屏縣府自力媒合連鎖書店龍頭，為文化愛好者提供更多好康，吸引讀者上門。

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屏縣府指出，王船文化館結合當代科技藝術，透過鉅細靡遺歷史脈絡，展示「海洋信仰」、「千歲巡狩」、「屏東巡狩」與「東港迎王」4大主題，在春節期間東港、南州及琉球的遊子能在回鄉時見到自己從小就引以為傲的民俗祭典以保存，並以此展示讓更多外鄉鎮的民眾知道，高規格的展示方式結合迎王，是令人感動，更盼藝術饗宴讓更多人知道屏東迎王之美。

不過，只有屏東、南州及琉球鄉親免費入館，是讓不少外鄉鎮受到內容吸引卻難免少了到場動力，屏縣府也聽到民眾心聲，於本月開始加碼推出「縣民日」的屏東縣民專屬好康，未來每月最後一個週日的「縣民日」，縣民憑身分證等證明文件可享免費參觀，館內誠品東港王船限定店及餐飲同步配合優惠打造專屬小確幸。

屏縣府指出，1樓的漁行口食堂憑手章套餐折50元，每人限折抵1次。五樓角頭酒吧「千歲調酒」也有9折優惠，當天於誠品東港王船限定店消費滿888元，還可獲得100元電子抵用券，可於誠品書店東港王船限定店、誠品書店屏東總圖限定店及誠品書店屏東店使用，讓文化、閱讀及味蕾一次滿足。

屏東王船文化館。（記者陳彥廷攝）

屏東王船文化館吸引許多人潮。圖為東港王船文化館的誠品限定店。（記者陳彥廷攝）

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