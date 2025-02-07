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    交通部規範汽車隔熱紙透光率出爐！前擋70％、後座不規範

    交通部今天宣布將針對汽車隔熱紙做規範，前擋玻璃透光率約70%，B柱後玻璃不規範。（資料照）

    交通部今天宣布將針對汽車隔熱紙做規範，前擋玻璃透光率約70%，B柱後玻璃不規範。（資料照）

    2025/02/07 16:06

    〔記者吳亮儀／台北報導〕行人和道路交通安全近年被重視，汽車隔熱紙的透光率一直被批評為透光率太差，導致駕駛視線不清導致車禍或撞傷行人。交通部長陳世凱今天（7日）宣布，交通部要檢討並訂定隔熱紙透光率指引，以目前蒐集的國外規範和國內問卷結果，前擋玻璃透光率約70%，B柱後玻璃不規範。

    交通部今天舉行行人道安記者會，陳世凱說明去年1月到11月的各縣市交通死亡和行人死亡狀況，台中市仍蟬聯全台行人死亡人數之冠，也較去年同期增加8名行人死亡。

    汽車隔熱紙的透光率一直被認為是造成車禍和行人死傷的主因之一，我國目前毫無規範。許多車主選擇低透光的隔熱紙，%數越低代表透光率越低，低透光率隔熱紙能阻隔夏日烈陽讓車內不那麼熱，但就會造成駕駛視線不清，黑夜中就容易出車禍、或將行人撞死傷。

    台灣許多車主選擇超低透光率的隔熱紙，多數在40%以下。交通部今天公布蒐集各國規範和國內問卷，以B柱為分隔點，前擋玻璃透光率70%以上，前側玻璃35%以上；B柱後方、也就是後座，因有隱私考量，一般車輛的最低標準是不予規範。

    交通部表示，今年的目標是與相關單位如車商、經銷商、隔熱紙製造商等業者溝通，並提出安全指引，作為隔熱紙透光率的指引內容，預計3月份啟動，啟動後3個月到6個月完成，之後購置檢測儀器來提供數據供車主參考。

    交通部預計做出汽車隔熱紙規範。（交通部提供）

    交通部預計做出汽車隔熱紙規範。（交通部提供）

    交通部今天宣布將針對汽車隔熱紙做規範。（記者吳亮儀攝）

    交通部今天宣布將針對汽車隔熱紙做規範。（記者吳亮儀攝）

    交通部預計做出汽車隔熱紙規範。（交通部提供）

    交通部預計做出汽車隔熱紙規範。（交通部提供）

    交通部預計做出汽車隔熱紙規範。（交通部提供）

    交通部預計做出汽車隔熱紙規範。（交通部提供）

    去年1月到11月各縣市的行人死亡數仍以台中市最多，行人地獄惡名難除。（交通部提供）

    去年1月到11月各縣市的行人死亡數仍以台中市最多，行人地獄惡名難除。（交通部提供）

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