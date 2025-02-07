台師大攜手業界推AI應用教育 日本師生來台參與

台師大與業界合辦工作坊，日本大阪公立大學（Osaka Metropolitan University）師生來台參與。（圖由台師大提供）

2025/02/07 13:17

〔記者林曉雲／台北報導〕為培育新世代科技人才，國立台灣師範大學與業界合作，推動推動人工智慧（AI）與物聯網（IoT）技術的應用與教育。近日與瑞昱半導體攜手舉辦「AIoT一日工作坊」，邀請來自日本金澤大學、岡山大學及大阪公立大學師生來台，透過瑞昱Ameba AIoT平台的動手實作課程，深入體驗人工智慧與物聯網技術的應用潛力。

台師大跨域科技產業創新研究學院說明，為促進科技教育發展並強化產學合作，與瑞昱半導體及麗臺科技攜手，近期舉辦多場工作坊與培訓活動，推動人工智慧（AI）與物聯網（IoT）技術的應用與教育，期望培育新世代科技人才。

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台師大與瑞昱半導體攜手舉辦「AIoT一日工作坊」，活動設計兼具理論與實作，課程內容涵蓋AIoT基礎介紹、Ameba開發板操作與專題實作，如圖像辨識與手勢控制等應用，讓國際學術交流與產學技術發展相互結合。

此外，雙方也共同推動「AIoT北中南種子教師工作坊與高中生創客營」，於今（114）年1月至2月間分別在台北、高雄與台中舉行，期望透過教師培訓與高中生創客體驗，將智慧物聯網技術深植教育現場，種子教師工作坊為全國高中職教師提供AIoT課程設計與應用實作培訓，而高中生創客營則讓學生透過專題實作，體驗AIoT技術的創新應用。

產創學院表示，另與麗臺科技合辦「AIDMS北中南種子教師工作坊」，透過麗臺科技AIDMS雲端AI平台，為全國教師提供無程式碼AI實作體驗，降低AI教學門檻，工作坊涵蓋AI基礎理論、深度學習應用及AIDMS平臺操作，並透過AI物件偵測、影像分類、姿勢檢測等實作專案，讓教師能夠將AI技術應用於課堂教學，促進智慧學習發展。

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