山林河流充斥垃圾！跑山獸嘆不珍惜土地「還能期待未來嗎？」

知名網紅「跑山獸」羅培德今天表示，近期意外發現山林河流充滿非法棄置的垃圾，讓他相當痛心。（圖擷自Beast Runners跑山獸臉書）

2025/02/07 14:11

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕知名網紅「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）今天（7日）表示，近期前往南投縣埔里鎮參與山難搜救，卻發現山林河流充滿非法棄置的垃圾，讓他忍不住痛心疾呼，「當我們不珍惜這片土地時，未來還能期待什麼呢？」

羅培德今天上午在臉書貼文稱，近日前往埔里鎮周遭協助搜救1位失蹤長者，歷經3天，儘管最終結果令人遺憾，但以專業角度來看，行動迅速且圓滿。然而搜索過程中卻發現了「一件令人震驚的事」。

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羅培德說，在埔里盆地西南部愛蘭搜救的過程中，透過無人機和實地勘察，穿越山坡、田野、河床與灌木叢進行搜索，「然而，沿途看到的，除了自然景色，還有大量遭到非法棄置的垃圾，被丟棄在道路旁的草叢裡、橋下，甚至是原本應該乾淨的溪流邊。」

「埔里的垃圾車處理系統明明高效率又是免費的，但為什麼還是有人選擇隨意亂丟？這片我們共同生活的土地，真的值得被這樣對待嗎？」

接著羅培德感嘆，自己一直相信年輕世代能幫助推動環保意識，也希望其能引導長輩更加重視環境保護，「然而，今早我跑步時，卻看到河岸邊堆滿了昨晚施放煙火後遺留的垃圾……這一次，讓我失望的，不只是上一輩，而是連年輕人也選擇忽視環境的傷痕。」

「我熱愛台灣，但這樣的畫面讓我深感憂心。當我們不珍惜這片土地時，未來還能期待什麼呢？」

來自捷克的羅培德是台灣女婿，除了擁有超乎常人的體力及耐力，更具備豐富登山經驗，而有「跑山獸」之稱。羅培德經常主動參與山難搜救，並多次受邀參加登山安全專題講座，分享自身山林越野與搜救經驗。

山林河流充滿非法棄置的垃圾，讓羅培德相當痛心。（圖擷自Beast Runners跑山獸臉書）

山林河流充滿非法棄置的垃圾，讓羅培德相當痛心。（圖擷自Beast Runners跑山獸臉書）

山林河流充滿非法棄置的垃圾，讓羅培德相當痛心。（圖擷自Beast Runners跑山獸臉書）

羅培德近日前往南投縣埔里鎮協助搜救。（圖擷自Beast Runners跑山獸臉書）

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