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    金蛇年北投媽2/8遶境祈福活動 交通疏導管制措施一次看

    「北投媽遶境祈福活動」交通管制及改道路線示意圖。（記者劉慶侯翻攝）

    「北投媽遶境祈福活動」交通管制及改道路線示意圖。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/02/07 12:26

    〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市北投慈后宮將於2月8日上午10時起至22時，舉辦一年一度的「北投媽遶境祈福活動」，警方屆時將針對行經路線作交通管制。

    警方表示， 參與遶境隊伍將自10時起於北投路、三合街2段依序集結整隊，預計11時由慈后宮出發，沿清江路→右轉大興街→左轉磺港路→右轉光明路→中和街→左轉大同街→左轉光明路→右轉磺港路→右轉新市街→左轉清江路→右轉大興街→左轉北投路→右轉中央南路二段→左轉承德路7段→左轉公舘路→左轉光明路→左轉中央南路→慈后宮牌樓入廟安座。

    警方表示，管制時間自14時起至22時遶境活動結束，並視狀況提早或延後解除管制。各一、 管制範圍為：（一）中央南路一段（光明路至北投路）。（二）崇仁路一段（中央南路一段至三合街）。（三）光明路（中正街至中央北路一段）。（四）大興街（光明路2巷至磺港路）。

    警方提供車輛改道路線為：

    （一） 往北車輛改道行駛北投路、大業路及中央北路、光明路、磺港路。

    （二） 往南車輛改道行駛光明路、中央北路、大業路、北投路、磺港路。

    （三） 往東往西車輛改道行駛大業路452巷、大興街、三合街二段。

    北投分局表示，活動期間，管制道路範圍內的公車候車處暫停服務，民眾如欲查詢公車改道路線，請利用臺北市公共運輸處網站查詢相關資訊。

    「北投媽遶境祈福活動」路線圖。（記者劉慶侯翻攝）

    「北投媽遶境祈福活動」路線圖。（記者劉慶侯翻攝）

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