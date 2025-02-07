日月潭耶穌堂坐擁優美湖光山色，遊客的心靈旅棧

日月潭耶穌堂黃牆白柱的羅馬式建築古典優雅，是國外觀光客來台日月潭必遊景點之一。（記者張協昇攝）

2025/02/07 08:41

〔記者張協昇／南投報導〕在日月潭涵碧半島的山腰，有一座小而美的羅馬式建築教堂，這座昔日先總統蔣介石興建的耶穌堂，得天獨厚坐擁日月潭優美的湖光山色，近幾年來除了如同一般教堂開放民眾進行主日禮拜外，也安排牧師為民眾祝禱，加上幽靜的氛圍，成為遊客的心靈旅棧，並提供新人預約舉辦浪漫的湖畔婚禮，巳發展成頗具知名度的觀光教堂。

日月潭耶穌堂，係1971年先總統蔣介石夫婦為造訪日月潭時禮拜祈禱而興建的教堂，黃牆白柱的羅馬式建築古典優雅。921大地震時因部份建築龜裂傾斜，日月潭國家風景區管理處於2003年整修後開放遊客參觀，並於2017起委外管理，標榜全台唯一觀光教堂，是許多國外觀光客來到日月潭必遊景點之一，春節期間即有不少遊客前來朝聖。

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耶穌堂位於涵碧半島山腰，鄰近梅荷園、水社碼頭，從入口拾階而上，耶穌堂即映入眼簾，教堂前有座圓型鐘塔小花園，站在這裡往外眺望，日月潭晨昏變幻的山光水景一覽無遺。

據目前負責管理耶穌堂的日月潭基督教愛與關懷服務協會理事長鄭麗雪表示，耶穌堂每天上午10點起開放到下午4點自由參觀，不論是否為基徒教徒，都可以來這裡接受牧師的祝禱，主日禮拜時間則為上午9點半至10點半，並提供預約舉辦湖畔婚禮，讓新人在大自然的懷抱與典雅的歷史建築中領受上帝與親友滿滿的祝福，為人生編織幸福的樂章!

日月潭耶穌堂坐擁優美湖光山色，圓型鐘塔小花園，提供新人舉辦浪漫的湖畔婚禮。（記者張協昇攝）

日月潭耶穌堂座落涵碧半島山腰，站在教堂門口的鐘塔小花園眺望，優美的湖光山色一覽無遺，是拍照打卡的熱門景點。（記者張協昇攝）

日月潭耶穌堂牧師為民眾祝禱，是遊客的心靈旅棧。（記者張協昇攝）

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