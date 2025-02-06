中央大學喜獲近10億最鉅額捐款！新校長打算這麼用……

中央大學新任校長蕭述三（前中）帶領新任一級主管上任，展現滿滿的朝氣與活力，蓄勢待發，朝目標和願景邁進。 （中大提供）

2025/02/06 22:48

〔記者李容萍／桃園報導〕國立中央大學今（6）日於羅家倫講堂舉辦新任校長蕭述三暨一級主管歡迎茶會，蕭述三提到，自己1993年到任中大服務的，面對財務挑戰，將強化學校募款機制，去年底，中大非常開心地獲得建校以來最鉅額近10億元的捐款，就任校長後，他將善用獲得的近10億元捐款，啟動新教研大樓建設，除解決校園空間不足問題之外，也將朝永續的特色建築規劃。同時將積極規劃八德校區，與中央及桃園市政府積極溝通，打造智慧醫療健康園區，跨域融合各個學院的強項，拓展中央大學的影響力。

蕭述三會中頒發新任一級主管聘書，新團隊帶來新氣象，為中大注入新的動能。他感謝各界支持，將以「培育人才」作為首要任務，強化AI時代的學習、重振學校排名、加強校友聯絡、募款推動和八德校區推展等，打造中大「以人文關懷為底蘊、以跨域融合為創新」的特色頂尖學府為願景。

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蕭述三表示，中大是研究型的大學，除了打底之外，更要拔尖，提升學研能量奏學術影響力，因應AI時代的來臨，在教學與學習上，將顛覆以往傳統的方式，發展以人本為主的Human Centered AI，跨域整合，善用AI的力量，創新中大前景。同時，研議推動因應次世代學習模式，建置生成式AI輔助教學平台，提供教師多元生成式AI輔助教學數位工具，精準掌握學生學習狀況，提升學習成效。

圖左至右為中大校友總會理事長詹耀裕、前校長劉兆漢、台灣聯合大學系統主席陳力俊、新任中央大學校長蕭述三、曾志朗院士和中大學術基金會董事長蔣偉寧。（中大提供）

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