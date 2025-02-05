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    蛇來運轉！平溪天燈節金蛇主燈、雙心蛇年主燈亮相

    迎接平溪天燈節，新北市觀光旅遊局今天公布20呎金蛇主燈。（翻攝自臉書「新北旅客」）

    迎接平溪天燈節，新北市觀光旅遊局今天公布20呎金蛇主燈。（翻攝自臉書「新北旅客」）

    2025/02/05 17:19

    〔記者陳奕劭／新北報導〕「新北市平溪天燈節」2月8日在平溪國中、2月12日在十分廣場登場，新北市觀光旅遊局今天（5日）揭曉20呎金蛇主燈與12呎雙心蛇年主燈，為眾人獻上蛇年祝福。

    觀旅局說，平溪場主燈為有著「金蛇呈祥」寓意的20呎金蛇天燈，可愛俏皮的金蛇巨燈承載著滿滿的蛇年新春祝福，2月8日由貴賓們施放2月12日主燈呼應西洋情人節，首次設計12呎蛇年雙心天燈，由金蛇與粉紅蛇雙蛇天燈併攏形成巨大愛心，為世上所有情人獻上愛與幸福。

    觀旅局介紹，天燈節首場活動2月8日展開，活動代言人李多慧將帶領大家施放天燈，一起「天燈祈福 蛇麼都會」，來自17個國家超過50位國際交換學生首次組成的「國際天燈先鋒團」也將來到平溪場參與百盞天燈齊放，在平溪天燈節為全世界祈福。

    當天有天燈施放與光影表演的「好運蛇進來」天光蛇影光雕秀，在眾人施放天燈時，光雕金蛇也將靈動穿梭於眾人足下，為全場帶來好運，祝福現場所有人蛇來運轉、蛇福泰吉。

    平溪天燈節相關訊息可上新北市觀光旅遊網臉書粉絲專頁「新北旅客」2025新北市平溪天燈節官網查詢。

    新北市觀光旅遊局公布平溪天燈節12呎雙心蛇年主燈。（翻攝自臉書「新北旅客」）

    新北市觀光旅遊局公布平溪天燈節12呎雙心蛇年主燈。（翻攝自臉書「新北旅客」）

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