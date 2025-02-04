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    台南天壇「天公生」將發1千份百元開運金 加碼總統府1圓福袋

    台灣首廟天壇每逢大年初九天公生湧進數萬人潮朝聖。（台南市政府提供）

    台灣首廟天壇每逢大年初九天公生湧進數萬人潮朝聖。（台南市政府提供）

    2025/02/04 19:39

    〔記者王姝琇／台南報導〕農曆大年初一總統賴清德到台灣首廟天壇發送1圓福袋，吸引2千餘人搶排。明晚子時（11點）迎接天公生，天壇不但將發送大滷麵、湯圓，並發送1千份百元開運紅包，另再祭出300份總統府1圓福袋，讓沒能領到開運紅包的民眾也能獲得滿滿祝福。

    農曆正月初九「天公生」，也是道教最高神祇聖壽日，從初八晚上7點開始，將以扮仙賀壽的「鬧廳」奏樂揭開暖壽序幕，之後進行長達1小時的陞壇祝壽儀式，直到晚間11點過後進入初九子時掀起高潮，廟方敲鐘打鼓，早卡位搶跪在「搖滾區」的民眾期盼讓玉帝看到，祈求來年多多關照。

    天壇表示，大年初一賴清德總統到天壇發送1圓福袋，2000餘人大排長龍，但仍有信眾沒領到，這次特別為信眾爭取加碼300份總統府1圓福袋，讓沒能領到開運紅包的民眾索取。

    而百元開運紅包部分將發送1千份，呼籲民眾依指示排隊；同時也鼓勵以米代金，響應環保減香，共同關懷弱勢。

    農曆大年初一總統賴清德到台灣首廟天壇發送1圓福袋，吸引2千餘人搶排。（記者王姝琇攝）

    農曆大年初一總統賴清德到台灣首廟天壇發送1圓福袋，吸引2千餘人搶排。（記者王姝琇攝）

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