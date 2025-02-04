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    高屏地區稻熱病現蹤 高雄區農改場發警訊

    水稻葉稻熱病出現病斑。（高雄區農業改良場提供）

    水稻葉稻熱病出現病斑。（高雄區農業改良場提供）

    2025/02/04 18:39

    〔記者葉永騫／屏東報導〕高屏地區水稻已進入插秧盛期，近來氣候日夜溫差大，高雄區農業改良場於田間監測調查發現有稻熱病發生情形，其發生初期若未適時防治，會造成田間病原菌密度升高，導致病害快速擴展，高雄農改場請農友注意田間稻熱病發生情形，掌握防治時機，並配合肥培管理，勿過量施用氮肥，避免病害嚴重發生。

    高雄區農改場表示，稻熱病常發生在日夜溫差大、相對溼度高且晨間露水明顯的環境，施用高量氮肥、密植且通風不良的稻田，更容易嚴重發病，稻熱病菌可危害葉片、莖節及葉舌，初期於葉面上形成褐色或暗綠色小斑點，典型病斑由內至外依序呈現中央灰白色，邊緣紅褐色，外圍有黃暈，嚴重時葉片枯萎，葉稻熱病若防治成效不佳，榖粒不充實，導致產量與品質嚴重受損。

    高雄農改場場長羅正宗表示，病害防治應掌握預防勝於治療的原則，若秧苗上出現病斑，可立即選用撲殺熱粒劑或其他核准藥劑進行預防，若田區稻株已處於發病初期，則可選用核准藥劑，例如三賽唑水懸劑、克熱淨溶液或嘉賜黴素可濕性粉劑等進行防治，且應選擇不同作用機制藥劑輪流使用，以免病菌產生抗藥性，相關問題皆可與高雄農改場聯繫提供協助。

    水稻葉出現稻熱病的病斑就要快施藥。（高雄區農業改良場提供）

    水稻葉出現稻熱病的病斑就要快施藥。（高雄區農業改良場提供）

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