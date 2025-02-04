回鄉創業當老闆 雲縣最高補助300萬元

雲林青年創業補助今年加碼微創型最高補助50萬元、專案型300萬元，即日起受理申請，雲林縣長張麗善鼓勵年輕人勇敢留鄉、回鄉創業。（記者黃淑莉攝）

2025/02/04 16:37

〔記者黃淑莉／雲林報導〕鼓勵青年回鄉創業當老闆，雲林縣創業補助金今年起加碼，微創型最高50萬元、專案型300萬元，雲林縣長張麗善指出，歡迎想要創業的年輕人勇敢追夢，3月7日前提出申請，不只資金挹注，為了在業路上不孤單，縣府還安排專人輔導提供諮詢服務、業師輔導及創業課程。

雲林縣府勞動暨青年事務發展處長張世忠表示，天豐新能源公司捐贈1億元給縣府，在2021年開辦創業補助金，提供設籍雲林縣20歲至40歲青年創業資金補助，3年成功輔導37家業者創業，類別有農業、甜點烘焙、文化創意、運動休閒等領域。

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30歲楊雯婷原本在竹科工作，搭高鐵回雲林途中遇到張麗善，得知雲林有創業補助，觸動她一直來想創業的念頭，她說，創業補助減輕資金壓力，她回西螺成立「木樂派對」工作室，從事寶寶抓周、寶寶收涎，半年來接案4、50場，另也媒合在地資源做場地租借、全家福拍攝等服務，工作室漸入佳境。

34歲陳博謙大學機械系畢業後一直在台中擔任氬焊師傅，家中有長輩從事鐵工廠，他去年申請雲林創業補助金30萬元，添購設備後成立「金典金屬」做鐵件裝潢，除傳統鐵門、鐵窗，也有客製化設計，甚至還有文創藝品訂製等。

張麗善表示，雲林人口老化、外移，為留住在地青年及外漂青年返鄉居住、創業，在天豐新能源協助下提供創業補助，佷高興看到越來越多人回雲林深耕，考量物價飆漲補助金額提高，微創型補助從30萬元加碼至50萬元，專案型從200萬元提高為300萬元。

張麗善說，青年在地創業但也不能故步自封，今年新開辦青年創業事業參展補助，最高補助10萬元，鼓勵創業者走出雲林、台灣去參展，拓展事業體、廣結人脈資源，進而提升行銷知名度，讓世界看見台灣。

張世忠指出，為讓民眾快速瞭解創業補助金申請方式，縣府將在2月舉辦4場說明會，11日虎尾、14日斗六、18日北港及19日斗六，另21日在勞青處臉書專頁有一場線上說明會，各項創業相關資源與資訊，可上「雲青創業金站」查詢。

原本在竹科工作的楊雯婷申請雲林創業金補助開設木樂派對工作室，專做寶寶周抓服務。（記者黃淑莉攝）

原本在台中擔任氬焊師傅陳博謙去年申請創業補助金，回鄉成立金典金屬鐵件裝潢服務，也接客製化文創藝術品。（記者黃淑莉攝）

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