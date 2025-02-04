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    彰化「南花北燈」已破200萬人次 2/8限量發送小提燈

    彰化八卦山大佛風景區舉行「2025彰化月影燈季」，截至2月3日參觀人次逾134萬。（彰化縣政府提供）

    彰化八卦山大佛風景區舉行「2025彰化月影燈季」，截至2月3日參觀人次逾134萬。（彰化縣政府提供）

    2025/02/04 16:27

    〔記者陳冠備／彰化報導〕春節連假9天，彰化縣溪州公園舉辦「2025花在彰化」活動，初一至初六累積超過69萬人次，打破歷年活動記錄，另外在八卦山大佛風景區舉行「2025彰化月影燈季」，截至目前參觀人次逾134萬，彰化南花北燈活動吸引觀光人潮超過204萬人次，雙雙一同創下歷史紀錄。

    彰化縣政府指出，2025花在彰化活動，從大年初一（1月29 日）到元宵節（2月12日）總共15天，每日免費入園，從開園截至2月3日（初六），總入園人次累計69萬5428人，2025彰化月影燈季，從去年12月28日點燈，一直展出至3月2日止，截至目前，參觀總人次已達134萬9692人。

    彰化縣長王惠美表示，春遊首選最好的品牌就在溪州公園的「花在彰化」，今年以「花繪城事」為主題，以花為筆，結合彰化的自然、人文與產業，兼具永續與設計美學，給大家不同以往的視覺饗宴，她也推薦主展館「時嶼」、小展館「植空間」以及6大假日主題嘉年華，大年初一到十五，歡迎大家「蛇」來溪州公園走春，天天都會享受到不一樣的氛圍。

    王惠美說，2025彰化月影燈季自12月28日點燈以來，可愛的emoji表情符號及精彩燈光秀，已吸引超過134萬人次前來觀賞拍照打卡，對此特別於本週六2月8（六）舉辦歡慶元宵活動，現場限量發送2000份小提燈，另外2月14日西洋情人節當天，將邀請520對情侶一同放閃，祝福有情人終成眷屬。

    縣府城觀處表示，2025花在彰化活動，初一到初五每日參觀人次都超過10萬人，初六上班日，也有5萬人次，其中初三參觀人次15萬7236人，打破單日最多人次記錄，目前總人次已近70萬人次，到活動結束有望打破125萬人次記錄。

    彰化縣溪州公園舉辦「2025花在彰化」活動，斥資千萬打造蘭花海隧道令人目不暇給，初一至初六累積超過69萬人次。（彰化縣政府提供）

    彰化縣溪州公園舉辦「2025花在彰化」活動，斥資千萬打造蘭花海隧道令人目不暇給，初一至初六累積超過69萬人次。（彰化縣政府提供）

    2025彰化月影燈季，可愛的 emoji表情符號及精彩燈光秀，已吸引超過134萬人次前來觀賞拍照打卡。（彰化縣政府提供）

    2025彰化月影燈季，可愛的 emoji表情符號及精彩燈光秀，已吸引超過134萬人次前來觀賞拍照打卡。（彰化縣政府提供）

    彰化縣長王惠美力推春節到溪州公園的「花在彰化」走春。（彰化縣政府提供）

    彰化縣長王惠美力推春節到溪州公園的「花在彰化」走春。（彰化縣政府提供）

    2025花在彰化活動，從大年初一（1月29 日）到元宵節（2月12日）總共15天，每日免費入園，吸引不少民眾來走春。（彰化縣政府提供）

    2025花在彰化活動，從大年初一（1月29 日）到元宵節（2月12日）總共15天，每日免費入園，吸引不少民眾來走春。（彰化縣政府提供）

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