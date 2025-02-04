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    澎湖國際海上花火節離島場次出爐 「花火迷」可搶先安排行程

    澎湖國際海上花火節，離島場次公布。（澎湖縣政府提供）

    澎湖國際海上花火節，離島場次公布。（澎湖縣政府提供）

    2025/02/04 13:11

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年「澎湖國際海上花火節」煙火施放日期，自5月5日至7月29日，5至6月每週1、4施放煙火，7月每週2施放煙火，地點將在澎湖馬公觀音亭休閒園區進行展演，離島場次日期也拍板敲定，七美5月24日、吉貝6月14日、望安6月21日，由於離島航班及住宿容量有限，「花火迷」請搶先安排行程，避免向隅。

    根據表定時間，觀音亭9點煙火施放日期為：5月5日（開幕場）、5月8日、5月12日、5月15日、5月19日、5月22日、5月26日、5月29日、6月2日、6月5日、6月9日、6月12日、6月16日、6月19日、6月23日、6月26日、7月1日、7月8日、7月15日、7月22日、7月29日（閉幕場），另4月28日為試放場。

    至於新公布的離島場次，七美5月24日、吉貝6月14日、望安6月21日，結合地方特色主題，將於晚間8點時展演10分鐘煙火秀及300台精彩無人機，因離島住宿餐廳及航班容量有限，建議有意前往的民眾，請先行安排好行程，避免趁興而來敗興而歸。

    由於澎湖國際海上花火節是台灣觀光的年度盛事之一，每年都吸引無數海內外遊客前往澎湖，一睹令人難忘的夏日煙火慶典。展演內容一年比一年精彩，2023年與「迪士尼」合作百年慶典、2024年又與超人氣日本漫畫IP「航海王」聯名，推出無人機＋煙火秀、星光電影院等聯名活動。2025年澎湖花火節與歡慶75週年的國際卡通巨星「史努比」合作。

    今年澎湖國際海上花火節，與史奴比合作。（澎湖縣政府提供）

    今年澎湖國際海上花火節，與史奴比合作。（澎湖縣政府提供）

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