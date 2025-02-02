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    春節連假最後一天 一中商圈擠爆笑納黑壓壓人潮

    春節連假最後一天，一中商圈擠爆。（記者許國楨攝）

    春節連假最後一天，一中商圈擠爆。（記者許國楨攝）

    2025/02/02 21:09

    〔記者許國楨／台中報導〕官方統計去年全台十大人氣景點，台中的一中商圈突破千萬人次奪冠，更被稱為「最強景點」，尤其是春節連假即將告一段落，加上好天氣加持，民眾今天把握最後一天收假日出遊，該商圈從中午開始逛街人潮不斷，黑壓壓人龍幾乎看不到盡頭，也讓店家們都眉開眼笑。

    台中市夜市商圈以一中及逢甲商圈最為著名，先前曾有一項有趣統計資料，根據電信數據分析發現，一中商圈約有67%是在地遊客、33%為外地遊客；逢甲商圈則相反，約55%是外地遊客、在地遊客占45%左右，呈現著相當特別的反差。

    而今天是春節連假最後一天，加上天氣晴朗，台中市不少民眾唯恐遇塞車潮又不想待在家，趁著好天氣就近出遊，攜家帶眷出門逛逛，一中商圈從中午開始人潮不斷，出現爆棚逛街人潮，有人推著嬰兒車在人群中緩慢前行，有人牽著小孩緊緊跟隨，還有三五成群年輕人邊吃邊逛，討論著下一站要去哪裡。

    至於許多熱門小吃攤前更是大排長龍，排隊的人潮隊伍甚至蜿蜒至馬路邊，部分店家甚至需要店員站在門口維持秩序，生意好到手沒停過，業者們雖然忙得不可開交，但所謂的人潮就是錢潮，業績起碼成長了好幾成，也讓店家們臉上洋溢著笑容。

    一中商圈黑壓壓人龍幾乎看不到盡頭。（記者許國楨攝）

    一中商圈黑壓壓人龍幾乎看不到盡頭。（記者許國楨攝）

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