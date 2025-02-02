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    台灣燈會推「一日一主秀」 開幕式踩街打頭陣

    2025台灣燈會在桃園，桃園市文化局廣邀國內外知名團體，要給民眾多元豐富的視聽饗宴。（桃園市文化局提供）

    2025台灣燈會在桃園，桃園市文化局廣邀國內外知名團體，要給民眾多元豐富的視聽饗宴。（桃園市文化局提供）

    2025/02/02 18:53

    〔記者李容萍／桃園報導〕「2025台灣燈會在桃園」以「光聚千塘串桃園」為主題，桃園市政府文化局預告，活動期間的13至22日安排「一日一主秀」，邀請超過80組海內外表演團體，展現多元文化展演藝術饗宴。

    「2025台灣燈會在桃園」除了12日開幕式、23日閉幕式表演，文化局還安排「一日一主秀」。

    文化局長邱正生表示，今年台灣燈會整體表演節目超過80組的精彩展演，包含閩南、客家、原住民、新住民、管絃樂、國樂、熱音、傳統技藝、體育、民俗及國際等多種類型，將桃園在地「主題節慶」與「多元族群」這兩個特色，納入整體表演節目規劃出今年多元類型的節目演出安排。

    邱正生說，國內精彩節目如14日火舞演出「即將成真火舞團」、15日新住民展演「雲南民俗打歌促進協會」、16日桃園在地管樂團「汲音交響管樂團」、17日客家天穿日「客家金曲歌手謝宇威」、「龍潭愛樂管絃樂團」、18日國寶級雜技大師傳授的「台灣李棠華雜技團」、19日原住民歌手巴查克、陳曼青及馬曉安、20日桃園市城市代表樂團「桃園市國樂團」、21日傳統民俗藝陣「鐵四帝文化藝術創意團隊」、2月22日傳統音樂劇場「采風樂坊」等。

    除了國內表演團隊外，也邀請來自日本千葉縣、宮崎縣及菲律賓安吉利斯市等姊妹市團隊，另還邀請法國知名的「夢想飛行員」劇團及「夜光飛船秀」帶來精采演出，呼應桃園城市航空城的特色，準備了與飛行員、航空起飛意象的表演。

    此外，12日下午1點30分將於A18高鐵站前路更有多達19個表演團體一起進行踩街遊行，將藝術展演結合2025台灣燈會主題風格、在地文化，彰顯桃園文化多元性，適合闔家光臨一同共襄盛舉，讓更多人看見繽紛的桃園，帶給民眾獨特的賞燈體驗。更多活動詳細資訊，請關注「2025台灣燈會在桃園」官方網站。

    2025台灣燈會在桃園，文化局要給民眾多元豐富的視聽饗宴。（桃園市文化局提供）

    2025台灣燈會在桃園，文化局要給民眾多元豐富的視聽饗宴。（桃園市文化局提供）

    2025台灣燈會在桃園，文化局要給民眾多元豐富的視聽饗宴。（桃園市文化局提供）

    2025台灣燈會在桃園，文化局要給民眾多元豐富的視聽饗宴。（桃園市文化局提供）

    2025台灣燈會在桃園，文化局要給民眾多元豐富的視聽饗宴。（桃園市文化局提供）

    2025台灣燈會在桃園，文化局要給民眾多元豐富的視聽饗宴。（桃園市文化局提供）

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